Jaunikšķilē, iespējams, rosās aizdomīga persona, kas uzdodas par policistu

Ziņa papildināta ar policijas komentāru.

Sieviete raksta: “Šodien mūsu pagalmā (atrodamies Jaunikškilē) ieklīda kāds vīrietis, kurš stādījās priekšā kā policists, pat uzrādīju kaut kādu apliecību, kā filmā.. (ja es zinātu, kāda izskatās polcijas apliecība, varētu tādas sadrukāt dučiem). Māris …Kautkādstur. Rokā izprintēta lapele ar kaut kāda puiša seju - vai esot tāds redzēts. Nu nav, nav redzēts! Uz jautājumu, par ko tad puisis tiek meklēts - kaut ko tur zogot utt. Tad seko jautājumi par kaimiņiem ?!!! Kas tur dzīvo, vai latvieši, vai suns dusmīgs, un jau zina kaimiņu vārdus, to esot pateikuši citi kaimiņi.

Uz manu jautājumu, vai pats ir no Ikšķiles – nē!!! Esot no Rīgas! Jautāju – vai te strādājat? Nē – Rīgā !? un vēl pulka visādu sīkumu, kas galīgi neiet kopā ar kārtībsarga misiju. Atliek vien noticēt , ka kāds ļoti centīgs policists atbraucis no pašas lielpilsētas viens pats, lai gādātu par Jaunikšķiles iedzīvotāju drošību. Īsi sakot – šis centīgais “policists” ar savu okšķerēšanu mani satrauca daudz vairāk nekā viņa meklētais puisis. Vai kāds vēl ir redzējis šo gādīgo policijas darbinieku? Jebkurā gadījumā – esiet modri!”

OgreNet sazinājās ar Valsts policiju, lai lūgtu komentēt situāciju. Valsts policija norāda, ka policijas darbinieki ikdienā mēdz aptaujāt iedzīvotājus gan saistībā ar krimināla rakstura noziegumiem, gan administratīviem pārkāpumiem. Policijas dienesta apliecības paraugs ir publiski pieejams, un par tā viltošanu ir paredzēta atbildība. Ja rodas šaubas, vai konkrētā persona tiešām ir policists, ieteicams piefiksēt apliecības numuru vai vārdu un uzvārdu, un sazināties ar policiju pa tālruņa numuru 112!

Tajā pašā laikā jāatceras, ka krāpnieki kļūst arvien radošāki, lai tiktu pie kārotā. Valsts policija vēl nesen brīdināja par krāpniekiem, kuri uzdodas par tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, lai izkrāptu personas un finanšu datus. 21. maijā Smiltenes novadā kāds vīrietis kļuva par upuri – krāpnieks, uzdodoties par policijas darbinieku, ieguva viņa uzticību un panāca, ka persona apstiprina darbības savā bankas kontā ar Smart-ID. Tā tika izkrāpti 3000 eiro.

Tāpat saņemta informācija, ka citos gadījumos krāpnieki ir iesūtījuši amatpersonas dienesta apliecības fotoattēlu, lai radītu ticamības momentu. Valsts policija atgādina, ka viņu darbinieki nesūtīs dienesta apliecības fotoattēlu, kā arī citus dokumentus tērzēšanas platformās.