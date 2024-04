Jauno Dzemdību nodaļas korpusu plāno atklāt jau nākamgad

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka aizvadītajā mēnesī Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 47 mazuļi. D. Širovs norāda, ka, ja līdz gada nogalei katru mēnesi tiks sagaidīts pa 43 bērniņiem, tad arī šogad, neraugoties uz to, ka valstī kopumā dzimstība samazinās, Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā cer sagaidīt vairāk nekā 500 mazuļu, bet, vai šīs cerības piepildīsies, protams, būs zināms tikai gada nogalē. Slimnīcas jaunās Dzemdību nodaļas celtniecība turpinās pilnā sparā. Šobrīd notiek elektroinstalācijas darbi, iekštelpās krāso sienas, flīzē dušas telpas un veic citus iekšdarbus, kā arī notiek fasādes siltināšana. Kad tiks pabeigti celtniecības darbi, būs nepieciešams kāds laiks, kamēr telpas visos trijos stāvos aprīkos ar medicīnisko aparatūru, lai varētu sekmīgi uzsākt darbu. D. Širovs prognozē, ka Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļas jaunais korpuss varētu tikt atklāts nākamā gada sākumā.



Slimnīcas vadītājs piebilst, ka priecē arī no Nacionālā veselības dienesta saņemtā ziņa par pārstrādāto kvotu apmaksu, tostarp staru diagnostiskiem izmeklējumiem, kas ir ļoti būtiski. Atklāts paliek tikai jautājums par laboratorijas pārtērēto kvotu apmaksu. Laboratoriju kvotu pārtēriņš faktiski ir aktuāls visā valstī. Lai Ogres slimnīcas laboratorijā arī turpmāk pacienti varētu nodot analīzes ar ārsta norīkojumu par valsts līdzekļiem, līdz gada beigām papildus nepieciešams 91 tūkstotis eiro. Ja šī summa netiks piešķirta, Ogres slimnīcas laboratorijā jau no nākamā mēneša sākuma ambulatori analīzes varēs nodot tikai par pilnu samaksu, jo kvotas būs beigušās. Tomēr D. Širovs cer, ka izdosies atrisināt arī šo jautājumu.



Jaunā mācību gada pirmajā dienā Ogres slimnīcā pacienti vērsušies ar dažādām sadzīviska rakstura traumām. Kāda persona salauzusi plaukstu, cita salauzusi apakšstilbu. Vēl kāds salauzis pēdai pirkstu, cits apdedzinājies pret grilu, gūta arī griezta brūce. Arī nākamajās dienās gūtas vien dažādas sadzīviska rakstura traumas un kāds autovadītājs traumas guvis, iebraucot kokā.



Aizvadītajā nedēļā kopumā Ogres slimnīcā stacionēti 115 pacienti, bet ambulatorā palīdzība sniegta 223, kas vidēji ir 32 cilvēki dienā, bet Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 11 bērniņi. Savukārt augustā kopumā slimnīcā ārstēti 525 un slimnīcas Uzņemšanas nodaļā vērsušies 1222 pacienti.