Jauno mācību gadu jūt arī slimnīcā

Pagājušonedēļ Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 15 mazuļi, stacionārā ievietoti 99 pacienti, bet Uzņemšanas nodaļā dienā vērsušies vidēji 39 pacienti diennaktī. Šobrīd «Covid-19» izplatība nav aktuāla, slimo vidēji trīs – četri darbinieki, un slimnīcā šobrīd atrodas tikai viens «Covid-19» pacients, kuram šis vīruss atklāts kā blakus saslimšana. Līdz ar to Ogres slimnīcā ieviest karantīnu patlaban nav plānots.

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, aizvadītajā nedēļā medicīniskā palīdzība sniegta vairākiem skolas vecuma bērniem un jauniešiem. 2010. gadā dzimušam zēnam skolas gaitenī uzbrucis nepazīstams puisis, kā rezultātā zēns guvis galvas sasitumu un smadzeņu satricinājumu, bet 12 gadu vecam zēnam nodarbības laikā pasniedzējs tik stipri saspiedis roku, ka radies neliels zilums. Savukārt viņa vienaudzis sporta nodarbības laikā saskrējies ar skolas biedru un guvis deguna lūzumu. 2015. gadā dzimis zēns nokritis no velosipēda un salauzis spieķkaulu, bet 1994. gadā dzimis jaunietis kritis, braucot ar elektroskrejriteni, un sasitis kreiso plecu. Savukārt 14 gadu vecs zēns uzsitis ar roku pa stikla glāzi – glāze saplīsusi, bet arī roka sagriezta un to bija jāšuj. 2006. gadā dzimis jaunietis, spēlējot volejbolu, sastiepis pēdu, bet 2012. gadā dzimusi meitene lēkusi pa kādas vecas mājas logu, un apakšstilbā iedūries stikls.

Slimnīcā palīdzība sniegta pacientiem ar dažādām traumām. 1993. gadā dzimis jaunietis nokritis no motocikla, kas nav piedalījies satiksmē, gūstot kreisā pleca pamežģījumu un sastiepumu. 1975. gadā dzimis vīrietis, krītot no velosipēda, sasitis galvu un nobrāzis seju, bet 1947. gadā dzimis sirmgalvis izkritis no gultas un guvis multiplus apakšdelma lūzumus. Kāds vīrietis satraumējis roku, darbojoties ar cirvi, cits iegriezis sev ar nazi.

Kā jau ierasts, personas guvušas traumas, arī esot alkohola reibumā. Slimnīcā nogādāta sieviete, kurai konstatēts 2,31 promiles stiprs alkohola reibums. Viņu esot pagrūdis nepazīstams vīrietis, un sieviete guvusi elkoņa sasitumu. Savukārt kāds vīrietis, būdams alkohola reibumā, kritis un guvis brūci galvā, bet 2002. gadā un 1969. gadā dzimuši vīrieši pēc mediķu apskates nogādāti atskurbtuvē. Savukārt 2003. gadā dzimis jaunietis kritis, braucot ar velosipēdu. Viņam konstatēts pleca sasitums un 1,69 promiles stiprs alkohola reibums. Slimnīcā nogādāts arī 1971. gadā dzimis vīrietis 1,99 promiles stiprā alkohola reibumā, kurš konflikta laikā kritis un guvis brūci kreisajā uzacī, kā arī vaļēju brūci apakšdelmā.

Slimnīcā vērsusies arī 1967. gadā dzimusi sieviete, kuru piekāvis dzīvesbiedrs. Cietušajai konstatēts sejas sasitums un hematomas uz rokām. Arī 1970. gadā dzimušu sievieti piekāvis vīrs – sasitis krūškurvi, plecus, augšstilbu un apakšstilbu. Informējot par citām aktualitātēm, D. Širovs norāda, ka oktobra sākumā plānots atvērtas jaunās hemodializēs telpas, līdz ar ko šo pakalpojumu varēs saņemt ērtāk un arī vairāk klientu. Savukārt Ķirurģijas nodaļā turpmāk katru dienu strādās ārsts – traumatologs Renārs Černičenko, kurš ir pabeidzis rezidentūru un ir sertificēts traumatologs. Bet Ambulatorajā nodaļā kopš šīs nedēļas katru dienu pieņems divi ķirurgi, līdz ar to samazināsies rindas, kas šobrīd ir aptuveni divu mēnešu garumā.