Joprojām nestrādā 11 valsts un pašvaldību vietnes; ierobežojumi varētu saglabāties līdz pirmdienai

Uzbrukumi turpinās, daļa vietņu joprojām nav pieejama
Eksperts sprieda, ka var sagaidīt, ka uzbrukumi turpināsies, bet cerams, ka to ietekme būs neliela, lai arī vienlaikus ir diezgan droši, ka būs arī “kāds kritušais” starp vietnēm, kur pie drošības piestrādā mazāk.
Pašlaik vairāk redzami botu un nelielu grupu uzbrukumi Latvijas digitālajiem resursiem, kas nav pārāk mērķēti un detalizēti izstrādāti, pastāstīja Teivāns.
Teivāns atgādināja – tā kā šie uzbrukumu mēģinājumi jau vakar tika novēroti, tika pieņemts lēmums ierobežot piekļuvi daļai Latvijas interneta vietņu, vairums no kurām ir atjaunojušas darbību, bet dažas nav pieejamas joprojām.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) vērtēja, ka apdraudējuma līmenis bijis ļoti nopietns, tāpēc vajadzēja apturēt piekļuvi valsts un pašvaldību mājaslapām.
Latvijas interneta resursu pieejamībai no ārzemēm joprojām tiek saglabāti ierobežojumi, kas, visticamāk, turpināsies vismaz līdz nākamajai pirmdienai, lēsa Teivāns. Arī Tavars sprieda, ka līdz pirmdienai visam vajadzētu būt sakārtotam.
Kas notika: kritiskās PHP ievainojamības un vietņu slēgšana
LETA jau ziņoja, ka PHP programmēšanas valodā atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas.
Šīs ievainojamības identificētas kā CVE-2026-109618 un CVE-2026-109619. Abām nopietnības novērtējums ir 9,2 no 10 saskaņā ar standartu CVSS v4.0. Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, šo ievainojamību izmantošana varētu ļaut neautentificētam uzbrucējam izpildīt jebkuras komandas skartajā sistēmā.
PHP tiek plaši izmantots mājaslapu veidošanai, tādējādi šīs ievainojamības rada būtisku risku lielam skaitam sistēmu. Kopumā Latvijā identificēti aptuveni 6000 resursu, kurus PHP ievainojamības potenciāli varētu ietekmēt, un no tiem tikai daži simti ir valsts sektorā.
Ievainojamību dēļ trešdienas vakarā tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu. Sākotnēji “Cert.lv” informēja, ka vairākiem Latvijas digitālajiem resursiem uz laiku ir ierobežota piekļuve no ārvalstīm, taču vēlāk Valsts kanceleja izplatīja informāciju, ka pieņemts lēmums uz laiku apturēt piekļuvi tīmekļvietņu vienotajai platformai (TVP), lai pasargātu to no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Kā liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā, uz TVP ir izvietotas 165 valsts institūciju un pašvaldību tīmekļvietnes.
Līdz ar piekļuves apturēšanu TVP virkne Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu nebija pieejamas ne Latvijā, ne ārvalstīs. Vēlāk trešdienas vakarā piekļuve valsts iestāžu mājaslapām tika pakāpeniski atjaunota, novēroja aģentūra LETA.
Ko darīt: “Cert.lv” ieteikumi iestādēm un uzņēmumiem
Kā informēja “Cert.lv”, PHP izstrādātāji ir publicējuši arī ieteikumus ievainojamību ietekmes mazināšanai neatbalstītās programmatūras versijās, tomēr šie pasākumi tikai daļēji ierobežo iespējamos uzbrukumu veidus un neaizstāj drošības atjauninājumus. Sistēmām, kuras nav iespējams atjaunināt uz drošu PHP versiju, ir jāierobežo piekļuve no interneta, nepieļaujot to publisku pieejamību līdz drošības risku novēršanai.
Arī privātā sektora uzņēmumi tiek aicināti nekavējoties pārbaudīt savas sistēmas un uzstādīt pieejamos drošības atjauninājumus. Īpaša uzmanība jāpievērš publiski pieejamām mājaslapām, interneta veikaliem, klientu portāliem un citām biznesam kritiskām sistēmām. Uzņēmumiem nepieciešams sazināties ar saviem informācijas tehnoloģiju uzturētājiem vai hostinga pakalpojumu sniedzējiem, lai pārliecinātos par izmantotajām PHP versijām un nepieciešamo atjauninājumu ieviešanu.
“Cert.lv” uzsver, ka kritisku ievainojamību gadījumā būtiska ir savlaicīga un koordinēta rīcība. Preventīvi piekļuves ierobežojumi ir pagaidu aizsardzības pasākums, savukārt operatīva drošības atjauninājumu uzstādīšana ir būtiska gan valsts, gan privātā sektora informācijas sistēmu drošībai un digitālo pakalpojumu nepārtrauktībai, pausts kiberincidentu novēršanas institūcijas paziņojumā. “Cert.lv” sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm turpina uzraudzīt situāciju un koordinēt nepieciešamos aizsardzības pasākumus.