Jumpravā notver velosipēdu zagļus
1. maijā policijā saņemta informācija, ka Jumpravā nozagti divi velosipēdi. Veicot patrulēšanu, ap pulksten 21 Jumpravā, dzelzceļa stacijas apkaimē, pie likumsargiem vērsās sieviete, kura paziņoja par velosipēdu zādzību, kā arī norādīja, kurā virzienā devās zādzību izdarījušās personas. Apsekojot norādīto virzienu, sastaptas vairākas personas, kuru starpā notika konflikts, kā vēlāk atklājās, divas no tām bija veikušas zādzību. Personas aizturētas un nodotas kolēģiem no Valsts policijas.