Jumpravā sakaujas ar kaimiņu

Jumpravā sakaujas ar kaimiņu
Foto: Valsts policija
27. septembrī policijā saņemts izsaukums uz Jumpravu, kur mammas draugs kaujoties ar kaimiņu. Ierodoties adresē, ārā pie mājas sēdēja trīs jaunieši manāmā reibuma stāvoklī, kuri paskaidroja, ka esot ar kaimiņiem izcēlies savstarpējs konflikts un viena no personām kaimiņam iesitusi. Uzejot pie cietušā, dzīvokļa durvis atvēra viņa dzīvesbiedrene un sievietes meita, kuras paskaidroja – kaimiņš esot sācis dauzīt dzīvokļa durvis dēļ tā, ka viņam bija aizrādīts par skaļu trokšņošanu zem dzīvokļa logiem. Atverot dzīvokļa durvis, sācies savstarpējs konflikts. Pats cietušais ar policiju runāt nevēlējās un nevēlējās neko skaidrot par notikušo. Vīrietis devās uz savu istabu un aiztaisīja durvis.

