27. septembrī saņemts izsaukums uz Jumpravu, kur mammas draugs kaujoties ar kaimiņu. Ierodoties adresē, ārā pie mājas sēdēja trīs jaunieši manāmā reibuma stāvoklī, kuri paskaidroja, ka esot ar kaimiņiem izcēlies savstarpējs konflikts un viena no personām kaimiņam iesitusi. Uzejot pie cietušā, dzīvokļa durvis atvēra viņa dzīvesbiedrene un sievietes meita, kuras paskaidroja – kaimiņš esot sācis dauzīt dzīvokļa durvis dēļ tā, ka viņam bija aizrādīts par skaļu trokšņošanu zem dzīvokļa logiem. Atverot dzīvokļa durvis, sācies savstarpējs konflikts. Pats cietušais ar policiju runāt nevēlējās un nevēlējās neko skaidrot par notikušo. Vīrietis devās uz savu istabu un aiztaisīja durvis.
28. augustā policijā saņemts kārtējais izsaukums uz Strēlnieku ielu Ikšķilē, kur trokšņo jaunieši ar motorolleriem, traucējot apkārtējo iedzīvotāju mieru. Ierodoties konstatēts, ka stāvlaukumā novietoti pieci motorolleri un mopēds, līdzās atradās to vadītāji. Veiktas pārrunas, tobrīd pārkāpumi netika konstatēti, norāda policijas pārstāvji.