Piektdiena, 10.10.2025 00:15
Arvīds, Arvis, Druvis
Piektdiena, 10.10.2025 00:15
Arvīds, Arvis, Druvis
Ceturtdiena, 9. oktobris, 2025 15:02

Jumpravā un Ogrē izceļas kautiņi, Ikšķilē trokšņo jaunieši

"Ogres Vēstis Visiem"
Jumpravā un Ogrē izceļas kautiņi, Ikšķilē trokšņo jaunieši
Foto: www.pexels.com
Ceturtdiena, 9. oktobris, 2025 15:02

Jumpravā un Ogrē izceļas kautiņi, Ikšķilē trokšņo jaunieši

"Ogres Vēstis Visiem"

28. septembrī saņemta informācija, ka Ogrē, Bērzu alejā, noticis kautiņš, kurā cietusi persona, un ir nepieciešama likumsargu palīdzība. Policijas ierašanās brīdī cietusī persona jau bija ievietota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta autotransportā, kas jau devās projām. Apsekota apkārtne, informē Ogres novada pašvaldības policijā.

27. septembrī saņemts izsaukums uz Jumpravu, kur mammas draugs kaujoties ar kaimiņu. Ierodoties adresē, ārā pie mājas sēdēja trīs jaunieši manāmā reibuma stāvoklī, kuri paskaidroja, ka esot ar kaimiņiem izcēlies savstarpējs konflikts un viena no personām kaimiņam iesitusi. Uzejot pie cietušā, dzīvokļa durvis atvēra viņa dzīvesbiedrene un sievietes meita, kuras paskaidroja – kaimiņš esot sācis dauzīt dzīvokļa durvis dēļ tā, ka viņam bija aizrādīts par skaļu trokšņošanu zem dzīvokļa logiem. Atverot dzīvokļa durvis, sācies savstarpējs konflikts. Pats cietušais ar policiju runāt nevēlējās un nevēlējās neko skaidrot par notikušo. Vīrietis devās uz savu istabu un aiztaisīja durvis. 

28. augustā policijā saņemts kārtējais izsaukums uz Strēlnieku ielu Ikšķilē, kur trokšņo jaunieši ar motorolleriem, traucējot apkārtējo iedzīvotāju mieru. Ierodoties konstatēts, ka stāvlaukumā novietoti pieci motorolleri un mopēds, līdzās atradās to vadītāji. Veiktas pārrunas, tobrīd pārkāpumi netika konstatēti, norāda policijas pārstāvji.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?