Svētdiena, 8. marts, 2026 09:51

Jumpravas pagastā ziņo par ievainotu stirniņu, Tīnūžu pagastā par nobrauktu lapsu

Jumpravas pagastā ziņo par ievainotu stirniņu, Tīnūžu pagastā par nobrauktu lapsu
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
27. februārī policijā saņemta informācija, ka ceļmalas grāvī Jumpravas pagastā jau vairākas stundas guļ stirniņa, iespējams, savainota. Ierodoties konstatēts, ka dzīvnieks kustas ar grūtībām un patiesi varētu būt savainots. Minētā informācija nekavējoties nodota biedrībai «Dzīvnieku glābšanas dienests», sagaidīts minētās biedrības darbinieks, pavadīts līdz notikuma vietai, un meža dzīvnieks nodots biedrības darbiniekiem.

Savukārt 4. martā saņemta informācija, ka ceļa malā Tīnūžu pagastā atrodas nobraukta lapsa. Minētā informācija nodota VAS «Latvijas Autoceļu uzturētājs» dežurantam.

