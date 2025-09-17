Kā Ogri skars slimnīcu reforma

Slimnīcu biedrības ierosinātā tikšanās notika 4. septembrī Jelgavā. Lai risinātu šā brīža izaicinājumus, Veselības ministrija izstrādājusi vairākus pasākumus, tostarp slimnīcu līmeņu pārskatīšanu, kas sadalīs slimnīcas trijos galvenajos līmeņos: daudzprofilu, reģionālās un lokālās slimnīcas.
Plāns paredz arī pacientu nogādāšanu medicīnas iestādē tuvāk dzīvesvietai, tādējādi samazinot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu transportēšanas laiku un attālumu, samazinot pacientu pieplūdumu augstāka līmeņa stacionāros. Taču nereti problēma ir tā, ka zemāka līmeņa slimnīcās mēdz atteikt pacientu uzņemšanu, galvenokārt speciālistu trūkuma vai izmeklējumu nepieejamības dēļ. Loģiski rodas jautājums – vai nepieciešams tik daudz slimnīcu, ja tajās nav speciālistu, piemēram, ķirurga, un slimnīcas nereti nakts laikā nespēj nodrošināt neatliekamās palīdzības sniegšanu. Ogres rajona slimnīca ir lielākā no daudzprofilu lokālajām neatliekamās palīdzības slimnīcām, faktiski tuvojoties reģionālās slimnīcas līmenim.
«Ja reformas kontekstā raugāmies uz Ogri, atbilstoši plānotajam kartējumam, Ogres novadā nekas nemainīsies un slimnīca darbosies līdzšinējā režīmā. Iespējams, ja izmaiņas skars kaimiņu novadus, tad mūsu darba apjoms varētu pat pieaugt,» skaidro D. Širovs, piebilstot, ka atšķirībā no daudziem citiem stacionāriem Ogres rajona slimnīcā nav izjūtams medicīnas personāla trūkums. Tam ir vairāki iemesli. Ogres slimnīcā starp mediķiem ir ļoti labas, koleģiālas attiecības, ko atbalsta arī slimnīcas vadība, ir konkurētspējīgs atalgojums, lai varētu piesaistīt speciālistus arī no galvaspilsētas, un Ogres slimnīca izveidojusi Ārstu māju, kurā ir 28 dzīvokļi. Turklāt medicīnas iestāde piesaista jaunos ārstus – rezidentus, un tādu Ogres rajona slimnīcā šobrīd ir 14, kuri strādā un apgūst zināšanas sertificētu speciālistu uzraudzībā. «Šobrīd Ogres rajona slimnīcā vakanta ir tikai viena ārsta vieta, un tas ir Uzņemšanas nodaļas ārsts. Kadru mainība pie mums ir ļoti neliela. Vēl viens būtisks faktors, kāpēc cilvēki izvēlas nākt šeit strādāt, ir tas, ka Ogres pilsēta beidzamajos gados ļoti attīstījusies,» saka D. Širovs, piebilstot: «Mēs esam paveikuši ļoti lielu darbu, lai tiktu galā ar visai prāvu pacientu plūsmu un piesaistītu speciālistus. Ja ir ārsts, ir palīdzība, ja ārsta nav, nav arī palīdzības.»
Uzziņa
-
Daudzprofilu slimnīcas (augstākais līmenis): nodrošina neatliekamās medicīnas un papildu stacionāros pamatprofilus, kā arī specializētu palīdzību.
-
Reģionālās slimnīcas (vidējais līmenis): pieejami neatliekamās medicīnas un stacionāras veselības aprūpes pamatprofili, piemēram, terapija, ķirurģija, dzemdību aprūpe un traumatoloģija.
-
Lokālās slimnīcas (pamatlīmenis): sniedz speciālistu medicīnisko palīdzību un stacionāras veselības aprūpes pamatprofilus, piemēram, terapiju un hronisko pacientu aprūpi.
Vidējās viena pacienta uzņemšanas izmaksas dažādu līmeņu ārstniecības iestādēs svārstās no aptuveni 132 līdz 307 eiro, atkarībā no slimnīcas līmeņa un sniegtā pakalpojuma apjoma.