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Piektdiena, 19. jūnijs, 2026 21:09

Kā saņemt medicīnisko palīdzību Jāņu brīvdienās?

OgreNet
Kā saņemt medicīnisko palīdzību Jāņu brīvdienās?
Foto: Vmnvd.gov.lv
Piektdiena, 19. jūnijs, 2026 21:09

Kā saņemt medicīnisko palīdzību Jāņu brīvdienās?

OgreNet

Jāņu brīvdienās, kuru laikā iedzīvotāji bieži dodas izbraucienos, piedalās dažādās svētku aktivitātēs, atpūšas pie ūdenstilpēm un pavada laiku dabā, var rasties nepieciešamība pēc medicīniskas konsultācijas vai palīdzības. Tāpēc Nacionālais veselības dienests (NVD) ir apkopojis informāciju par valsts apmaksātas medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām svētku brīvdienās.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis – 66016001


Ja ir vienkāršas saslimšanas, piemēram, saaukstēšanās, kakla sāpes, neliels drudzis, gremošanas traucējumi, un hronisku slimību paasinājumi, sazinieties ar ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa speciālistiem, zvanot pa tālr. 66016001. Eksperti sniegs medicīniskus padomus par ieteicamo rīcību. Tāpat padomu var saņemt, ja rodas šaubas par to, vai nepieciešama tūlītēja došanās pie ārsta vai apmeklējumu tomēr var atlikt līdz nākamajai darba dienai. Tālruņa darba laiks svētkos – visu diennakti.


Dežūrārsti lielākajās Latvijas pilsētās


Lielākajās Latvijas pilsētas ir pieejami dežūrārsti. Dežūrārsts sniedz tādus pašus pakalpojumus kā ģimenes ārsts un viņa konsultāciju var saņemt klātienē. Aktuālais dežūrārstu darba grafiks un pieņemšanas vietas var uzzināt NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.


Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un slimnīcu uzņemšanas nodaļas


Traumu, apdegumu, pēkšņu veselības pasliktināšanās vai citu akūtu situāciju gadījumos palīdzību var saņemt tuvākajā steidzamās medicīniskās palīdzības punktā vai slimnīcas uzņemšanas nodaļā.


Svarīgi! Pirms patstāvīgas došanās uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu, ieteicams piezvanīt un pārrunāt situāciju, lai pārliecinātos, ka vajadzīgā palīdzība tur tiek sniegta. Piemēram, ir slimnīcu uzņemšanas nodaļas, kurās var vērsties, ja ir aizdomas par kaula lūzumu vai vajadzīga brūces šūšana, savukārt citās var saņemt palīdzību, ja gūti ķermeņa apdegumi. Jāņem vērā, ka došanās uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu nav alternatīva plānveida pakalpojumu saņemšanai. Tas ir risinājums akūtos gadījumos, kad nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība.


Ārkārtas situācijās – zvans 113 vai 112


Dzīvībai bīstamos gadījumos, piemēram, ja ir pēkšņas sāpes krūtīs, gūta smaga trauma vai cilvēks atrodas bezsamaņā, nekavējoties jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.


NVD atgādinājums iedzīvotājiem


Sagādājiet recepšu zāles laikus: cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām nepieciešamās recepšu zāles vēlams nodrošināt laikus, ņemot vērā, ka svētku dienās ģimenes ārstu pieejamība var būt ierobežota.

Pārbaudiet mājas aptieciņu: pārliecinieties, vai ir pieejami pirmās palīdzības līdzekļi un medikamenti pret apdegumiem vai kukaiņu kodumiem.

Noskaidrojiet palīdzības vietas: ja svētkus svinēsiet ārpus mājas, jau iepriekš noskaidrojiet, kur atrodas tuvākā medicīnas iestāde. 

Detalizēta informācija par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām svētku brīvdienās ir pieejama NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.

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