Donalda Trampa publicētajā ierakstā teikts: “Vesela civilizācija šonakt ies bojā, un to vairs nekad nevarēs atjaunot. Es nevēlos, lai tas notiek, bet, visticamāk, tas notiks. Tomēr tagad, kad mums ir pilnīga un totāla režīma maiņa, kurā virsroku gūst citādi, gudrāki un mazāk radikalizēti prāti, iespējams, var notikt kaut kas revolucionāri brīnišķīgs. Kas to zina? To mēs uzzināsim šonakt – vienā no svarīgākajiem brīžiem pasaules garajā un sarežģītajā vēsturē. 47 gadi izspiešanas, korupcijas un nāves beidzot beigsies. Lai Dievs svētī lielisko Irānas tautu!”
Kā ziņo ārvalstu medijs "The Guardian", viņa skarbā retorika nav atstājusi vienaldzīgu ANO cilvēktiesību komisāru Volkeru Turku, kurš asi kritizēja “uzkurinošo retoriku” Tuvajos Austrumos un brīdināja, ka apzināti uzbrukumi civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai ir kara noziegums. “Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tas ir kara noziegums. Par starptautiskiem noziegumiem atbildīgie ir jāsauc pie atbildības,” viņš pauda savu nostāju.
Tikmēr Baltais nams noliedzis, ka viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa izteikumi par militārajām iespējām Irānā nozīmētu iespējamu kodoltriecienu. Pēc viņa teiktā, ASV rīcībā ir līdzekļi, kurus ASV “vēl nav izlēmušas izmantot”, taču Baltais nams uzsvēra, ka šie izteikumi neietver kodolieroču izmantošanas draudus.
Sociālajos tīklos – gan skepse, gan dusmas
Latvieši sociālo tīklu platformā “X” uz Donalda Trampa draudiem reaģējuši visai asi un skeptiski. Liela daļa komentētāju netic, ka ultimāts pāraugs reālā militārā eskalācijā, uzskatot to par spiediena taktiku.
“Es gan domāju, ka nekas nenotiks un pēkšņi būs ‘pozitīvs progress’ sarunās vai noslēgts kaut kāds pamiers/miers,” raksta viens no soctīklotājiem, piebilstot, ka šāda pieeja Trampam esot raksturīga.
Līdzīgu viedokli pauž arī citi – ka situācija varētu noslēgties ar skaļu paziņojumu par “panākumiem”, pat ja reālu izmaiņu nebūs. “Tak šonakt paziņos, ka tūlīt tūlīt būs vienošanās… Bet nebūs nekāda vienošanās. Un pēc nedēļas atkal viss pa riņķi,” cits ironizē.
Vienlaikus netrūkst arī satraukuma un neskaidrības. “Kā to saprast? Ies bojā vesela civilizācija, bet tad lai Dievs svētī Irānas ļaudis?” jautā kāds lietotājs.
Neiztiek arī bez ironijas un asiem izteikumiem: “Šitais frukts jau sen čurā pret vēju,” raksta kāds lietotājs. Kopumā redzams, ka sabiedrībā valda spriedze – daļa netic draudu īstenošanai, bet citi ir nopietni nobažījušies par iespējamo konflikta eskalāciju.
Tikmēr Ārlietu ministrija, ņemot vērā saspringto drošības situāciju Tuvo Austrumu reģionā, atkārtoti aicina Latvijas valstspiederīgos neceļot uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bahreinu, Kataru, Kuveitu, Omānu un Saūda Arābiju.