Nesen kāds autovadītājs zvanījis uz 112 tikai pēc tam, kad no negadījuma vietas bija attālinājies aptuveni 10 kilometrus. Šādās situācijās katra minūte var būt izšķiroša.
“Zvani uzreiz no notikuma vietas,” uzsver dienests. Jo novēlota vai neprecīza informācija var būt maldinoša un pat traucēt citu izsaukumu apkalpošanu.
Kā rīkoties, ja redzi ceļu satiksmes negadījumu?
Dienests atgādina vienkāršu, bet ļoti būtisku rīcības plānu:
✅ Apstājies drošā vietā. Ieslēdz avārijas gaismas, uzvelc atstarojošo vesti un novieto avārijas trijstūri.
✅ Novērtē situāciju. Vai ir cietušie? Vai redzama šķidruma noplūde? Vai pastāv aizdegšanās risks?
✅ Ja nepieciešams, nekavējoties zvani 112 no notikuma vietas.
✅ Sniedz palīdzību cietušajiem un sagaidi operatīvos dienestus.
Ja cilvēks pabrauc garām un tikai pēc laika zvana glābējiem, var rasties vairākas problēmas:
- iespējams, nevarēs nosaukt precīzu negadījuma vietu;
- kritiskā situācijā tiks zaudēts laiks;
- operatīvie dienesti var tikt izsaukti uz notikumu, kur palīdzība jau sniegta vai nav nepieciešama.
Ko par to saka cilvēki?
Sociālo tīklu lietotāji diskusijā dalās gan ar atbalstu, gan ar praktiskām pārdomām un pieredzi.
Ingus Želvis piekrīt dienesta nostājai: vispirms jāapstājas, jānovērtē situācija un jāziņo 112. Ja palīdzība nav jāsniedz, tikai tad var domāt par filmēšanu. Viņš ironiski piebilst – citādi cilvēki mēdz tēlot reportierus, nevis palīdzēt.
Ervins Dirnēns uzsver citu problēmu – pat apstājoties, uztraukumā ir grūti precīzi nosaukt atrašanās vietu. Viņš atceras gadījumu, kad, zvanot mediķiem brauciena laikā, bijis sarežģīti izskaidrot, kur tieši atrodas. Viņaprāt, glābšanas dienesti varētu izmantot tehnoloģiju, ko lieto apdrošinātāji – nosūtīt īsziņu ar saiti, kas automātiski nosaka zvanītāja lokāciju. Vienlaikus viņš pateicas dienestiem par nesavtīgo darbu.
Aija Aleksandra Erkevica norāda – teorētiski viss ir pareizi, taču ne katrs cilvēks ir spējīgs sniegt palīdzību cietušajiem. Tas var būt gan emocionāli, gan fiziski grūti.
Arturs Dziviaciens situāciju redz vienkārši: “Ieraudzīji, novērtēji, saprati, dari.” Viņaprāt, nav jāmeklē sarežģījumi tur, kur nepieciešama rīcība.
Gunta Āboliņa uzskata, ka īpaši svarīgi apstāties, ja notikuma vietā nav neviena glābēja vai mediķa. Viņa atgādina, ka nereti cilvēki pamet avarējušo transportlīdzekli, tāpēc jānoskaidro, kas īsti noticis. Ja redzama degšana – noteikti jāizsauc ugunsdzēsēji. “Tāds ir mans moto,” viņa raksta.
Savukārt Ieva Blumberga pauž bažas – kamēr meklēsi vesti un liksi trijstūri, cietušais var palikt bez palīdzības. Arī Aigars Mishchenkov atzīst, ka realitātē neviens pirmajā brīdī neskries 100 metrus izvietot trijstūri; labākajā gadījumā ieslēgs avārijas gaismas.