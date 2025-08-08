Kad piekautais un sitējs izlīgst

Austrumzemgales prokuratūras prokurore Ogrē šā gada 14. jūlijā, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknī 2025. gada 10. martā uzsākts kriminālprocess par noziegumiem pret veselību, kurā figurē divas personas.
Kriminālprocesā par cietušo atzīts Armands A. (vārds mainīts), bet par aizdomās turēto noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā – Kaspars B. (vārds mainīts), kurš apsūdzēts par to, ka cietušajam tīši nodarīja vidēja smaguma miesas bojājumus.
Kriminālprocesā minētie notikumi starp apsūdzēto un cietušo norisinājās šā gada 9. martā, pirmstiesas izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz pieciem no rīta, pie dzelzceļa sliedēm. Starp abām personām, kuras atradās alkohola reibuma stāvoklī, notika savstarpējs konflikts. Kaspars, būdams agresīvi noskaņots un dusmu vadīts, nolūkā izdarīt jebkura smaguma pakāpes miesas bojājumus, divas reizes ar dūri tīši iesita Armandam sejas rajonā. Šo Kaspara prettiesisko darbību rezultātā Armandam nodarīts miesas bojājums – galvas sasitums ar asinsizplūdumiem labās acs un labā vaiga rajonā, labās orbītas apakšējās sienas lūzums, labā augšžokļa dobuma priekšējās un iekšējās sienas lūzumi, deguna kaula lūzums un labā vaiga kaula lūzums. Minētie miesas bojājumi pēc sava rakstura kopumā pieskaitāmi vidēja smaguma miesas bojājumiem, kas izraisa ilgstošus veselības traucējumus uz laiku virs 21 dienas.
Šā gada 23. maijā krimināllietā saņemta informācija no Tiesu administrācijas par kompensācijas piedziņu 1850 eiro apmērā valsts interesēs kriminālprocesā, nopratinot Kasparu kā apsūdzēto. Viņš liecināja, ka sevi par vainīgu viņam uzrādītajā apsūdzībā par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu atzīst pilnībā, piekrita apsūdzībā norādītajiem faktiskajiem apstākļiem un juridiskajai kvalifikācijai, neko papildus liecināt nevēlējās, izdarīto nožēloja. Kaspars piekrita pienākumam atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju pilnā apmērā, viņš ir cietušajam atvainojies, un abi esot izlīguši. Tam apliecinājums ir šā gada 11. jūlijā Austrumzemgales prokuratūrā starp cietušo Armandu un apsūdzēto Kasparu brīvprātīgi, bez viltus, maldiem un vardarbības noslēgtais izlīgums.
Abi apzinājās, ka, ņemot vērā šo izlīgumu, procesa virzītāja var izbeigt kriminālprocesu, atbrīvojot mazāk smaga noziedzīga nodarījuma izdarītāju no kriminālatbildības.
Jāpiebilst, ka Krimināllikuma 58. panta otrajā daļā noteikts – personu, kura izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, izņemot noziedzīgus nodarījumus, kuru rezultātā iestājusies cilvēka nāve, var atbrīvot no kriminālatbildības, ja ir izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi un persona pēdējā gada laikā nav tikusi atbrīvota no kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, noslēdzot izlīgumu, un pilnīgi novērsusi ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu vai atlīdzinājusi nodarīto zaudējumu. Izvērtējot kriminālprocesā iegūtos pierādījumus, izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumu, apsūdzētā personību un viņa attieksmi pret izdarīto noziedzīgo nodarījumu, prokurore uzskatīja, ka šo kriminālprocesu var izbeigt, atbrīvojot Kasparu no kriminālatbildības, un kriminālprocesu izbeigt, kā to lūgušas abas puses.
Par apsūdzētā personību pirmstiesas kriminālprocesā noskaidrots – dzimis Rīgā, ir Latvijas Republikas pilsonis, neprecējies, nav apgādībā esošu personu, ieguvis pamata izglītību, ir oficiāla darba vieta, iepriekš nesodīts, nav saukts pie kriminālatbildības un pēdējā gada laikā nav ticis atbrīvots no kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, noslēdzot izlīgumu.
Lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu ir stājies spēkā un vairs nav pārsūdzams.