Piektdiena, 2. janvāris, 2026 12:34
Kādā Ogres krustojumā uz ietves guļ persona
21. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Ceriņu un Pļavas ielas krustojumā, uz gājēju ietves guļ vīrietis, iespējams, reibuma stāvoklī. Ierodoties, pamanīts uz ielas gulošs vīrietis spēcīgā alkohola reibumā. Viņš sūdzējās par vēdera sāpēm, bet no Neatliekamās medicīniskās palīdzības atteicās. Ņemot vērā, ka vīrietis nespēja patstāvīgi pārvietoties un runāja neskaidri (šļupstoši), pieņemts lēmums nogādāt viņu Ogres rajona slimnīcā, lai saņemtu atļauju ievietošanai atskurbšanas telpās.