Piektdiena, 02.01.2026 13:54
Indulis, Iva, Ivis, Ivo
Piektdiena, 02.01.2026 13:54
Indulis, Iva, Ivis, Ivo
Piektdiena, 2. janvāris, 2026 12:34

Kādā Ogres krustojumā uz ietves guļ persona

OgreNet/OVV
Kādā Ogres krustojumā uz ietves guļ persona
Foto: freepik
Piektdiena, 2. janvāris, 2026 12:34

Kādā Ogres krustojumā uz ietves guļ persona

OgreNet/OVV

21. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Ceriņu un Pļavas ielas krustojumā, uz gājēju ietves guļ vīrietis, iespējams, reibuma stāvoklī. Ierodoties, pamanīts uz ielas gulošs vīrietis spēcīgā alkohola reibumā. Viņš sūdzējās par vēdera sāpēm, bet no Neatliekamās medicīniskās palīdzības atteicās. Ņemot vērā, ka vīrietis nespēja patstāvīgi pārvietoties un runāja neskaidri (šļupstoši), pieņemts lēmums nogādāt viņu Ogres rajona slimnīcā, lai saņemtu atļauju ievietošanai atskurbšanas telpās.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?