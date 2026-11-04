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Trešdiena, 4. novembris, 2026 08:33

Kāds vīrietis Ogres slimnīcā uzbrūk policistam

OgreNet/OVV
Kāds vīrietis Ogres slimnīcā uzbrūk policistam
Foto: Valsts policija
Trešdiena, 4. novembris, 2026 08:33

Kāds vīrietis Ogres slimnīcā uzbrūk policistam

OgreNet/OVV

26. oktobrī policija devās uz Ogres rajona slimnīcu Slimnīcas ielā, Ogrē, kur reibumā esošs vīrietis traucēja ārstniecības iestādes darbu.

Persona atteicās izpildīt likumīgo prasību pamest telpas, rupji lamājās un, likumsargiem mēģinot palīdzēt piecelties, kļuva agresīva – pagrūda policistu pret bahilu stendu un mēģināja iesist pa seju. Lai savaldītu uzbrucēju, tika pielietots fizisks spēks un uzlikti roku dzelži. Notikuma vietā ieradās Valsts policija, kas personu pārņēma savā rīcībā. Par notikušo uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī Valsts policijā sākts kriminālprocess. 

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