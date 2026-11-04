Persona atteicās izpildīt likumīgo prasību pamest telpas, rupji lamājās un, likumsargiem mēģinot palīdzēt piecelties, kļuva agresīva – pagrūda policistu pret bahilu stendu un mēģināja iesist pa seju. Lai savaldītu uzbrucēju, tika pielietots fizisks spēks un uzlikti roku dzelži. Notikuma vietā ieradās Valsts policija, kas personu pārņēma savā rīcībā. Par notikušo uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī Valsts policijā sākts kriminālprocess.
Trešdiena, 4. novembris, 2026 08:33
Kāds vīrietis Ogres slimnīcā uzbrūk policistam
26. oktobrī policija devās uz Ogres rajona slimnīcu Slimnīcas ielā, Ogrē, kur reibumā esošs vīrietis traucēja ārstniecības iestādes darbu.