Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 29. janvārī Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētā Kristīne A. (vārds mainīts) uzbruka varas pārstāvim, kurš pildīja savus dienesta pienākumus.
Pērnā gada 15. novembrī ap pulksten 4 Valsts policijas vecākais inspektors, pildot viņam uzliktos dienesta pienākumus – aizturēt meklēšanā esošu personu –, ieradās minētās personas dzīvesvietā, kur likumsargu sagaidīja personas māte. Atrodoties alkohola ietekmē un būdama neapmierināta ar valsts amatpersonas veiktajām darbībām, kas saistītas ar viņas dēla aizturēšanu, nolūkā traucēt inspektora likumīgajām darbībām, ieķērās viņa dienesta formas tērpā, aiz tā raujot.
Turpinot iesākto, Kristīne izdarīja vairākus sitienus ar dūrēm un spērienus ar kājām pa policista ķermeni, tajā skaitā vienu reizi iesita likumsargam ar dūri pa seju, tādējādi nodarot viņam fiziskas sāpes. Lai izvairītos no apsūdzētās turpmākiem uzbrukumiem, policists pielietoja pret viņu fizisku spēku – piespiežot pie zemes. Pēc tā Kristīne nomierinājās un pievērsās citai dzīvoklī esošai personai.
Likumsargs, turpinot pildīt dienesta pienākumus, satvēra meklēšanā esošo personu un veda viņu ārā no dzīvokļa uz dienesta transportlīdzekli. Izejot no ēkas, meklēšanā esošā persona centās izrauties no satvēriena. Policists pret meklēšanā esošo personu pielietoja fizisku spēku un noguldīja viņu uz zemes, lai uzliktu rokudzelžus. Brīdī, kad varas pārstāvis turēja piespiestu pie zemes meklēšanā esošo personu, Kristīne, kura viņiem sekoja, nolūkā traucēt dēla aizturēšanu, atkal uzbruka policistam, izdarot vairākus sitienus ar dūrēm un spērienus ar kājām pa viņa galvu, muguru un kājām. Pēc saņemtā sitiena pa labās kājas ceļgala locītavu, sajūtot stipras sāpes, policists atbrīvoja meklēšanā esošo personu no satvēriena, un likumpārkāpējs aizbēga.
Tādā veidā apsūdzētā, būdama alkohola ietekmē, uzbruka varas pārstāvim, kurš pildīja viņam uzliktos dienesta pienākumus.
Kristīne savu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā atzina pilnībā un izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Savukārt par atbildību pastiprinošu apstākli atzīstams tas, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola ietekmē. Kristīne ir Latvijas pilsone, neprecējusies, vidējā izglītība, nestrādā, apgādībā personu nav, agrāk nav sodīta, sodīta par administratīvajiem pārkāpumiem.
Apsūdzētā piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņai priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Cietušais likumsargs kaitējuma kompensācijas nav pieteicis.