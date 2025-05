Kampaņā "Elektro Re!Starts!" varēs bez maksas nodot nolietotu tehniku, arī Ogres novadā OgreNet

Vecs televizors garāžā, ledusskapis uz balkona vai veļasmašīna pagrabā – nolietota elektrotehnika, kas nereti krājas mājās, ir videi bīstami atkritumi. Lai palīdzētu iedzīvotājiem no tās atbrīvoties ērti un atbildīgi, jūnijā Rīgā un Pierīgā norisināsies kampaņa “Elektro Re!Starts!”, kuras laikā nevajadzīgo tehniku varēs nodot bez maksas un piedalīties balvu izlozē no "LG Electronics", informē AS "CleanR grupa".