Kampaņā mudinās bērniem veidot paradumu piesprādzēties sabiedriskajā transportā

“Drošības josta nav tikai siksna – tā ir robeža starp dzīvību un nāvi. Mēs nevaram atļauties ignorēt šo vienkāršo ieradumu, īpaši attiecībā uz bērniem. Ir laiks mainīt sabiedrības domāšanu un padarīt drošību par prioritāti. Diemžēl daudzi pieaugušie joprojām izturas bezatbildīgi un sabiedriskajā transportā nepiesprādzējas, tādēļ ir būtiski veidot abpusēju sinerģiju sabiedrības drošībai, kurā bērni mācās no pieaugušajiem, ka drošības jostas ir jālieto,” norāda ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, piebilstot, ka drošības jostu lietošanai autobusos jāveidojas par pozitīvu ieradumu.
Bērni – drošības vēstneši
Pētījumu centrs “Norstat” šā gada sākumā veica sabiedriskās domas aptauju, kura atklāja, ka tikai 27% sabiedriskā transporta pasažieru vienmēr piesprādzējas, bet teju katrs otrais pasažieris to nedara vai dara reti, turklāt biežāk ignorē gados jauni cilvēki. Tas norāda uz to, ka drošības jostu lietošana sabiedriskajā transportā nav kļuvusi par tradīciju.
Kampaņas laikā ATD vēlas tieši bērnus pozicionēt kā drošības vēstnešus: viņi ne tikai paši piesprādzējas, bet arī motivē citus — klasesbiedrus, vecākus un pat skolotājus – to darīt. “Klik” – skaņai, kas rodas piesprādzējoties, būtu jākļūst par soli drošākā ceļā, pasargājot sevi un līdzcilvēkus. Īpaši būtiski par šīm tēmām runāt ir tieši tagad, kad tuvojas jaunais mācību gads un skolēni ikdienā izmantos sabiedrisko transportu, nokļūšanai mācību iestādēs un ārpusskolas pulciņos.
Jāpiebilst, ka arī Satiksmes ministrija kampaņā aktualizēs bērnu drošību satiksmē un piesprādzēšanās nozīmi, jo drošības jostu nepieciešamību pierādījuši šajā gadā ar autobusiem notikušie traģiskie ceļu satiksmes negadījumi, kuros diemžēl ir arī bojā gājušie.
Drošības paradumi rodas ģimenēs
Tā kā Latvijā bērni vieni paši sabiedrisko transportu drīkst izmantot no 7 gadu vecumā, ir būtiski, lai zināšanas par drošības jostu lietošanas nepieciešamību viņi saņemtu jau pirmsskolas vecumā – gan ģimenē, gan izglītības iestādēs. Tajā pašā laikā, kā skaidro psihologi, bērni līdz 6 gadu vecumam bieži kopē pieaugušos, īpaši – vecākus un pedagogus, tādēļ tieši pozitīvs, uz drošību vērts piemērs no pieaugušo puses var nest vēl labākus rezultātus, nekā tikai konkrētā jautājuma skaidrošana un atgādinājumi par drošības jostu lietošanu.
“Zinu daudzas ģimenes, kuras, braucot automašīnā, visi lieto drošības jostas, turklāt transporta līdzekļa izkustēšanās nenotiek, kamēr visi nav piesprādzējušies. Tieši tāpat būtu jārīkojas sabiedriskā transportā, un, ja bērns tiks tajā piesprādzēts jau no mazotnes, visdrīzākais arī tad, kad sāks viens pats pārvietoties autobusā, darīs tāpat. Drošības jostas lietošana ir viena, dažas sekundes ilga darbība, kas var pasargāt no traumām un pat letāliem iznākumiem avārijas gadījumā,” par kampaņas lietderību saka ATD Komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis.