Šā gada 12. maijā Austrumzemgales prokuratūras prokurore Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Eduards A. (vārds mainīts) vadīja sev piederošo automašīnu «Volvo S60», atrodoties alkohola ietekmē ar minimālo alkohola koncentrāciju asinīs 1,64 promiles, kas konstatētas izelpotā gaisa pārbaudē. Turklāt, braucot Ogrē pa Jāņa Čakstes prospektu, virzienā no Smilšu ielas uz Indrānu ielu, krustojumā ar Strēlnieku prospektu viņš izraisīja ceļu satiksmes negadījumu. Apsūdzētais savu vainu atzina pilnībā, izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinošie apstākļi netika konstatēti. Eduards piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – probācijas uzraudzību uz vienu gadu un desmit mēnešiem – un papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Edmunds piekrita arī viņam piederošā transportlīdzekļa – automašīnas «Volvo S60» – konfiskācijai un savam pienākumam atlīdzināt procesuālos izdevumus 231 eiro apmērā.
Apsūdzētais ir Latvijas Republikas pilsonis, šķīries, apgādībā viena persona, ar vidējo izglītību, atrodas oficiālās darba tiesiskajās attiecībās – strādā kādā SIA par galdnieku, iepriekš sodīts, sodāmība dzēsta, ir arī administratīvi sodīts.
Soda izciešanas uzsākšanai Edmundam jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.