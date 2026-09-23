Skolas direktore policistiem paskaidroja, ka viens skolnieks bija pagrūdis otru, kā rezultātā starp abiem sākusies grūstīšanās. Konflikta iniciators nogādāts direktores kabinetā, kur sniedza rakstisku paskaidrojumu par notikušo. Likumsargi ar skolnieku veica profilaktiskas pārrunas, izskaidrojot pārkāpuma būtību un atbildību. Pēc pārrunām jaunietis norādīja, ka teikto sapratis un turpmāk skolas biedrus neaizskars un netraucēs.
Trešdiena, 23. septembris, 2026 08:14
Kautiņš skolā! Divi skolēni Ogres novadā iesaistās konfliktā
11. septembrī policijā saņemts izsaukums uz kādu mācību iestādi Ogres novadā, kur sakāvušies divi skolnieki un viens no konfliktā iesaistītajiem izteicis draudus otra dzīvībai un veselībai.