Trešdiena, 15. oktobris, 2025 08:16
Ķegumā ballītē ierodas neaicinātie
3. oktobrī policijā saņemta informācija, ka Ķegumā, Mētru ielā, jauniešu kompānija ar automašīnām skaļi uzvedas, iespējams, lietojuši alkoholu. Ierodoties sastapts izsaucējs. Persona paskaidroja, ka mājās uzrīkojis mazu ballīti kopā ar draugiem, bet par ballīti uzzinājušas citas personas, kuras nav bijušas uzaicinātas. Neaicinātie skaļi uzvedušies un radījuši nekārtības. Pirms policijas ierašanās nevēlamās personas bija devušās prom. Persona informēta, ka, ja nelūgtie viesi ierodas atkārtoti, lai zvana Pašvaldības policijai. Tobrīd nekādi pārkāpumi netika konstatēti.