Svētdien plkst. 12.38 saņemts izsaukums uz Ogres novada Ķegumu. Notikuma vietā divstāvu dzīvojamajai mājai dega palīgtelpa 70 m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Plkst. 17.48 degšana likvidēta, norāda glābēji.
Pirmdiena, 2. februāris, 2026 09:50
Ķegumā dega dzīvojamās mājas palīgtelpa
Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 30. janvāra plkst. 6.30 līdz 2. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 172 izsaukumus – 50 uz ugunsgrēku dzēšanu, 76 uz glābšanas darbiem, bet 46 izsaukumi bija maldinājumi, informē Viktorija Gribuste, VUGD Prevencijas pārvaldes sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece.