Pirmdiena, 02.02.2026 10:38
Sonora, Spīdola
Pirmdiena, 02.02.2026 10:38
Sonora, Spīdola
Pirmdiena, 2. februāris, 2026 09:50

Ķegumā dega dzīvojamās mājas palīgtelpa

OgreNet
Ķegumā dega dzīvojamās mājas palīgtelpa
Foto: SIA "Scania Latvia"
Pirmdiena, 2. februāris, 2026 09:50

Ķegumā dega dzīvojamās mājas palīgtelpa

OgreNet

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 30. janvāra plkst. 6.30 līdz 2. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 172 izsaukumus – 50 uz ugunsgrēku dzēšanu, 76 uz glābšanas darbiem, bet 46 izsaukumi bija maldinājumi, informē Viktorija Gribuste, VUGD Prevencijas pārvaldes sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece.

Svētdien plkst. 12.38 saņemts izsaukums uz Ogres novada Ķegumu. Notikuma vietā divstāvu dzīvojamajai mājai dega palīgtelpa 70 m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Plkst. 17.48 degšana likvidēta, norāda glābēji. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?