Sestdiena, 31.01.2026 20:15
Tekla, Violeta
Sestdiena, 31. janvāris, 2026 16:39

Ķegumā dēls pagrabā uztaisa «štābiņu»

Ķegumā dēls pagrabā uztaisa «štābiņu»
Ķegumā dēls pagrabā uztaisa «štābiņu»

23. janvārī policijā saņemta informācija, ka Ķegumā daudzdzīvokļu nama pagrabstāvā kāds iemitinājies. Apsekojot minētās telpas, pamanīts, ka vienas pagraba durvis ir atvērtas. Varēja redzēt, ka tajā ir uztaisīta gulta, kā arī novietotas dažādas lietas (sildītājs, monitors, redzamas pārtikas atliekas u. c.). Pēc brīža sastapta policijas izsaucēja, kura paskaidroja, ka pagrabā, iespējams, iemitinājies nepilngadīgs zēns, kurš dzīvojot blakus kāpņutelpā. Pieklauvējot pie norādītā dzīvokļa durvīm, tās atvēra vīrietis. Viņš paskaidroja, ka persona, kura iemitinājusies pagrabā, ir viņa dēls, kura tobrīd nebija mājās – aizbraucis pie drauga uz Jaunjelgavu. Vīrietis jau iepriekš dēlu un viņa draugus esot izdzinis no pagraba, kur viņi uztaisījuši «štābiņu». Pēc pārrunām vīrietis solīja veikt audzinoša rakstura pārrunas ar dēlu, lai tas vairāk neatkārtotos.

