Savukārt M. Tīnūžos laika periodā no pagājušā gada 20. decembra līdz šā gada 17. februārim, arī izmantojot distances saziņas līdzekļus, neatļauti Dānijas Republikas uzņēmumā iegādājās dažādu marku nikotīna spilventiņus, kopumā 1010 jeb 37 iepakojumus. Visos gadījumos uzsākts administratīvais process.
Pirmdiena, 23. februāris, 2026 08:25
Ķegumā, Lielvārdē, Tīnūžos neatļauti iegādājas tabakas aizstājējproduktus
Policija informē, ka 16. februārī Z. Ķegumā, izmantojot distances saziņas līdzekļus, no uzņēmuma ārpus Latvijas iegādājās tabakas aizstājējproduktu – elektroniskās smēķēšanas ierīces. Saņemta arī informācija, ka 10. februārī R. Ķegumā, izmantojot distances saziņas līdzekļus, Vācijas Federatīvajā Republikā iegādājās tabakas aizstājējproduktus – 2350 nikotīna spilventiņu (100 iepakojumu), bet R. Lielvārdē, arī izmantojot distances saziņas līdzekļus, iegādājās 594 nikotīna spilventiņus (22 iepakojumus).