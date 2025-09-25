Trešdiena, 24. septembris, 2025 08:28
Ķegumā neadekvāts vīrietis spārda auto
6. septembrī policijā saņemta informācija, ka degvielas uzpildes stacijas teritorijā Ķegumā, Ķeguma prospektā, staigā neadekvāts vīrietis, kurš ar kājām spārda visu, kas trāpās ceļā, tostarp arī automašīnas. Ierodoties likumsargiem, degvielas uzpildes stacijas darbiniece norādīja uz vīrieti, kurš bija nodarījis materiālos zaudējumus arī viņai, spārdot automašīnu. Persona aizturēta. Par notikušo informēti kolēģi no Valsts policijas.