Lielākā daļa izsaukumu saņemta Rīgā un Rīgas reģionā.Lielākie vēja postījumi – Centrāltirgus ielā Rīgā spēcīgais vējš bija norāvis ceturtdaļu no paviljona jumta seguma; Ventspilī Raiņa ielā trīsstāvu sabiedriskai ēkai bija norauts jumta segums; Jelgavas novada Cenu pagastā vējš bija norāvis divstāvu dzīvojamās mājas jumtu; Kuldīgā vienstāvu sabiedriskai ēkai un Beberbeķu ielā Rīgā koks bija uzkritis uz divstāvu dzīvojamās mājas jumta, bet Vecāķu prospektā Rīgā – uz vienstāva dzīvojamās mājas; Ķeguma prospektā Ķegumā no brauktuves tika nocelts nolūzis luksofors un ceļa zīmes; Ādažos nolūzis koks bija uzkritis uz vienstāva dzīvojamās mājas un žoga. Trīs gadījumos nolūzuši koki bija uzkrituši stāvēšanai novietotām vieglajām automašīnām, bet vēl 20 gadījumos Rīgā ugunsdzēsēji glābēji novērsa bojātu konstrukciju radītos apdraudējumus – lielākoties no daudzstāvu namu jumtiem tika nocelti vēja norauti jumta skārda gabali.
Pirmdiena, 17. janvāris, 2022 09:27
Ķegumā no brauktuves nocelts nolūzis luksofors
Piektdien tika saņemti vairāk nekā 150 izsaukumi, kur bija jānovērš stiprā vēja radītie postījumi, šorīt ziņo Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece.