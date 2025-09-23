Otrdiena, 23.09.2025 13:33
Otrdiena, 23.09.2025 13:33
Pirmdiena, 22. septembris, 2025 09:58

Ķegumā no upes izcelts bojāgājis cilvēks

Foto: VUGD
Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 19. septembra plkst. 6.30 līdz 22. septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 165 izsaukumus – 29 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēka dzēšanu, 78 uz glābšanas darbiem, bet 58 izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Glābēji norāda, ka īsi pirms diviem pēcpusdienā VUGD saņēma izsaukumu uz Ķeguma prospektu Ķegumā, kur ugunsdzēsēji glābēji no upes izcēla bojāgājušu cilvēku, kuru nodeva Valsts policijas amatpersonām.

