Ķegumā noformē kredītu uz sveša vārda

Ķegumā noformē kredītu uz sveša vārda
Ķegumā noformē kredītu uz sveša vārda

Policijā saņemta informācija, ka 28. augustā S. Ķegumā darba e-pastā saņēma paziņojumu it kā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas par ātruma pārkāpšanu, vadot auto. Atverot atsūtīto saiti, persona ievadīja savu «Smart ID» kodu, taču solīto administratīvā pārkāpuma protokolu neredzēja. 5. novembrī S. konstatēja, ka viņas vārdā 28. augustā, izmantojot viņas datus, nezināma persona ir noslēgusi kredītlīgumu 2400 eiro apmērā. Uzsākts kriminālprocess.

