Otrdiena, 2. septembris, 2025 08:34
Ķegumā nokavē pēdējo autobusu
21. augustā, policijai patrulējot Ķegumā, Ķeguma prospektā, pamanīta persona, kura sēž autobusa pieturvietā. Uzrunājot vīrieti, noskaidrota viņa personība. Vīrietis skaidroja, ka esot atbraucis no Rīgas ar vilcienu, bet autobuss uz Birzgali jau aizgājis un viņam nav citu iespēju nokļūt dzīvesvietā, tāpēc sēžot pieturvietā un gaidot pirmo autobusu uz Birzgali. Ņemot vērā iepriekš minēto, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā Birzgales pagastā.