Trešdiena, 03.09.2025 14:07
Bella, Berta
Trešdiena, 03.09.2025 14:07
Bella, Berta
Otrdiena, 2. septembris, 2025 08:34

Ķegumā nokavē pēdējo autobusu

OgreNet
Ķegumā nokavē pēdējo autobusu
Foto: freepik
Otrdiena, 2. septembris, 2025 08:34

Ķegumā nokavē pēdējo autobusu

OgreNet

21. augustā, policijai patrulējot Ķegumā, Ķeguma prospektā, pamanīta persona, kura sēž autobusa pieturvietā. Uzrunājot vīrieti, noskaidrota viņa personība. Vīrietis skaidroja, ka esot atbraucis no Rīgas ar vilcienu, bet autobuss uz Birzgali jau aizgājis un viņam nav citu iespēju nokļūt dzīvesvietā, tāpēc sēžot pieturvietā un gaidot pirmo autobusu uz Birzgali. Ņemot vērā iepriekš minēto, pieņemts lēmums personu nogādāt dzīvesvietā Birzgales pagastā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.