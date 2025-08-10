Svētdiena, 10.08.2025 14:34
Audris, Brencis, Inuta
Svētdiena, 10.08.2025 14:34
Audris, Brencis, Inuta
Sestdiena, 9. augusts, 2025 10:00

Ķegumā sūdzas par atpūtniecēm

OgreNet
Ķegumā sūdzas par atpūtniecēm
Foto: freepik
Sestdiena, 9. augusts, 2025 10:00

Ķegumā sūdzas par atpūtniecēm

OgreNet

27. jūlijā policijā saņemta informācija, ka Ķegumā, Lāčplēša ielā, pludmalē kompānija lieto alkoholu, ir uzslējuši telti, ar izteicieniem aizskar citus pludmales apmeklētājus. Ierodoties sastaptas trīs sievietes, kuras bija uzslējušas telti, kurināja mangalu, lai ceptu gaļu. Alkohola lietošana netika konstatēta. Aptaujājot citus pludmales apmeklētājus, nevienam nebija pretenziju.
Ar sievietēm veiktas pārrunas un palūgts pēc atpūtas neatstāt atkritumus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.