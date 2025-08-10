Sestdiena, 9. augusts, 2025 10:00
Ķegumā sūdzas par atpūtniecēm
27. jūlijā policijā saņemta informācija, ka Ķegumā, Lāčplēša ielā, pludmalē kompānija lieto alkoholu, ir uzslējuši telti, ar izteicieniem aizskar citus pludmales apmeklētājus. Ierodoties sastaptas trīs sievietes, kuras bija uzslējušas telti, kurināja mangalu, lai ceptu gaļu. Alkohola lietošana netika konstatēta. Aptaujājot citus pludmales apmeklētājus, nevienam nebija pretenziju.
Ar sievietēm veiktas pārrunas un palūgts pēc atpūtas neatstāt atkritumus.