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Pirmdiena, 19. oktobris, 2026 08:15

Ķegumā vīrietis klaigā un nespēj paiet

OgreNet/OVV
Ķegumā vīrietis klaigā un nespēj paiet
Foto: Valsts policija
Pirmdiena, 19. oktobris, 2026 08:15

Ķegumā vīrietis klaigā un nespēj paiet

OgreNet/OVV

7. oktobrī īsi pirms pusnakts policijā saņemta informācija par iereibušu personu degvielas uzpildes stacijā Ķegumā. Vīrietis staigājot apkārt un skaļi klaigājot.

Policistiem ierodoties, apsardzes darbinieks norādīja uz vīrieti acīmredzamā alkohola reibumā. Apsargs paskaidroja, ka vīrietis iepriekš atradies degvielas uzpildes stacijas veikala telpās un klaigājis. Nemiera cēlājs nespēja uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tomēr nosauca savu vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu. Policisti pārbaudīja viņa datus. Vīrietim piedāvāts veikt alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, taču vairāki mēģinājumi bija nesekmīgi, jo viņš nespēja pārbaudi izpildīt. Vīrietis ievietots policijas automašīnas īslaicīgās aizturēšanas nodalījumā. Par atrašanos tādā alkohola reibumā, kas traucē sabiedrisko kārtību, sākts administratīvā pārkāpuma process. Ņemot vērā pārkāpuma atkārtošanos, vīrietim piemērots naudas sods. Persona nogādāta dzīvesvietā Ķegumā, Staru ielā, kur viņu sagaidīja sieva.

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