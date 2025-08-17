Ķeipenē un Ikšķilē brauc bez vadītāja apliecības

Minētais transportlīdzeklis apturēts Ķeipenē, Saules ielā. 1986. gadā dzimušais auto vadītājs savu vainu atzina un izdarīto nožēloja, kā arī informēja, ka viņam nekad nav bijušas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Pieņemts rakstisks paskaidrojums un piemērots naudas sods par ceļa zīmes prasību neievērošanu, bet par auto vadīšanu bez transportlīdzekļu vadītāja apliecības informēti kolēģi no Valsts policijas tālāko procesuālo darbību veikšanai.
Dienu vēlāk, 5. augustā, patrulējot Ikšķilē, Lazdu ielā, Ogres novada Pašvaldības policijas darbinieki pamanīja automašīnu «Volkswagen», kurai nedega valsts numurzīmes apgaismojums. Pieņemts lēmums auto apturēt. Transportlīdzeklim apstājoties, no tā izkāpa trīs jaunieši, kuri metās bēgt. Pieejot pie automašīnas, likumsargi konstatēja, ka tajā atrodas vadītājs, 2008. gada dzimis jaunietis. Uzrādot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, šoferis paskaidroja, ka vadītāju apliecības viņam neesot. Notikuma vietā izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri veica tālākās nepieciešamās procesuālās darbības.