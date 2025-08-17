Svētdiena, 17.08.2025 22:41
Sestdiena, 16. augusts, 2025 09:29

Ķeipenē un Ikšķilē brauc bez vadītāja apliecības

4. augustā, patrulējot Ķeipenē, konstatēts, ka automašīna «VW Multivan T4» autoceļa P32 (Skrīveri–Līgatne) krustojumā ar autoceļu P4 (Rīga–Ērgļi), nogriežoties pa labi Ērgļu virzienā, neizpildīja ceļa zīmes «Neapstājoties tālāk braukt aizliegts» prasības.

Minētais transportlīdzeklis apturēts Ķeipenē, Saules ielā. 1986. gadā dzimušais auto vadītājs savu vainu atzina un izdarīto nožēloja, kā arī informēja, ka viņam nekad nav bijušas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Pieņemts rakstisks paskaidrojums un piemērots naudas sods par ceļa zīmes prasību neievērošanu, bet par auto vadīšanu bez transportlīdzekļu vadītāja apliecības informēti kolēģi no Valsts policijas tālāko procesuālo darbību veikšanai.  

Dienu vēlāk, 5. augustā, patrulējot Ikšķilē, Lazdu ielā, Ogres novada Pašvaldības policijas darbinieki pamanīja automašīnu «Volkswagen», kurai nedega valsts numurzīmes apgaismojums. Pieņemts lēmums auto apturēt.  Transportlīdzeklim apstājoties, no tā izkāpa trīs jaunieši, kuri metās bēgt. Pieejot pie automašīnas, likumsargi konstatēja, ka tajā atrodas vadītājs, 2008. gada dzimis jaunietis. Uzrādot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, šoferis paskaidroja, ka vadītāju apliecības viņam neesot. Notikuma vietā izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri veica tālākās nepieciešamās procesuālās darbības. 

