Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst.19.59 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.
Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.
VUGD atgādina: visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu! Ugunsnelaimi ne vienmēr var paredzēt, bet darbspējīgs dūmu detektors palīdzēs pamanīt sadūmojumu telpā un izglābties.