Vakar plkst.17.04 VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Ķeipenes pagastu, kur vienstāva mājā dega starpstāvu pārsegums un sadzīves priekšmeti 30m 2 platībā, šorīt ziņo Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst.19.59 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.


Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.


VUGD atgādina: visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu! Ugunsnelaimi ne vienmēr var paredzēt, bet darbspējīgs dūmu detektors palīdzēs pamanīt sadūmojumu telpā un izglābties.

