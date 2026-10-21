Kiberdrošības risku dēļ uz laiku apturēta portāla "LSM.lv" un Latvijas Radio mājaslapas darbība

Kā paziņojumā sociālajos tīklos norāda Latvijas Sabiedriskais medijs, lēmums pieņemts, lai pilnībā izvairītos no iespējamiem kiberdrošības riskiem.
Apmeklējot vietni, lietotājiem šobrīd redzams informatīvs paziņojums, kurā norādīts, ka lapa slēgta drošības apsvērumu dēļ. Cilvēki aicināti sekot līdzi jaunākajai informācijai medija sociālo tīklu kontos.
Vienlaikus tiek uzsvērts, ka digitālo platformu dīkstāve neietekmē radio apraidi – Latvijas Radio turpina skanēt ēterā ierastajā kārtībā.
Sabiedriskais medijs atvainojas saviem lasītājiem un klausītājiem par sagādātajām neērtībām.
Tikmēr aģentūra LETA vēsta, ka PHP programmēšanas valodā atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas.
Šīs ievainojamības identificētas kā CVE-2026-109618 un CVE-2026-109619. Abām nopietnības novērtējums ir 9,2 no 10 saskaņā ar standartu CVSS v4.0. Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, šo ievainojamību izmantošana varētu ļaut neautentificētam uzbrucējam izpildīt jebkuras komandas skartajā sistēmā.
PHP drošības komanda paziņoja, ka drošības labojumus izlaidīs trešdien plkst. 17 pēc Latvijas laika.
PHP tiek plaši izmantots mājaslapu veidošanai, tādējādi šīs ievainojamības rada būtisku risku lielam skaitam sistēmu.
Pakalpojumu sniedzējiem un sistēmu administratoriem ieteikts pēc iespējas ātrāk identificēt visas sistēmas, kurās tiek izmantots PHP, un sagatavoties drošības labojumu instalēšanai tūlīt pēc to izlaišanas. Ja sistēmas nav iespējams atjaunināt nekavējoties, jāīsteno pagaidu riska mazināšanas pasākumi.
Lai novērstu šīs ievainojamības, sistēmas, kurās tiek izmantots PHP, ir jāatjaunina uz versijām, kurās ir iekļauti drošības labojumi.
Arī Latvijas kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" izplatījusi paziņojumu par minēto ievainojamību un aicinājusi mājaslapu uzturētājus nekavējoties uzstādīt atjauninājumus, tiklīdz tie ir pieejami.
Reaģējot uz minēto apdraudējumu, lai izvairītos no iespējamiem riskiem, visā pasaulē uz laiku ir apturēta atsevišķu mājaslapu darbība.