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Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 15:14

Klaiņojoši suņi un pamests mājdzīvnieks – policija pārbauda divus izsaukumus Ogres novadā

"Ogres Vēstis Visiem"
Klaiņojoši suņi un pamests mājdzīvnieks – policija pārbauda divus izsaukumus Ogres novadā
Ilustratīvs foto: Pexels.com
Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 15:14

Klaiņojoši suņi un pamests mājdzīvnieks – policija pārbauda divus izsaukumus Ogres novadā

"Ogres Vēstis Visiem"

Jūnijā vidū Ogres novada pašvaldības policija saņēmusi sūdzību par klaiņojošiem suņiem, kā arī ziņots par dzīvoklī it kā pamestu suni.

Sūdzas par klaiņojošiem suņiem

12. jūnijā saņemta iedzīvotājas sūdzība par kaimiņu suņiem, kas regulāri ieklīst viņas īpašumā Ciemupē, skraida pa īpašuma teritoriju, radot neērtības. Veikta apkārtnes apsekošana, tomēr tobrīd neviens suns netika pamanīts. Tāpat blakus īpašumā neviena persona netika sastapta.
Policisti izskaidroja, ka efektīvākai lietas izvērtēšanai vēlams veikt video fiksāciju brīdī, kad dzīvnieki klaiņo pa teritoriju. Iedzīvotājai ieteikts ar šādiem pierādījumiem vērsties Pašvaldības policijā, lai nepieciešamības gadījumā varētu lemt par administratīvās atbildības piemērošanu suņu saimniekam.

Ziņo par dzīvoklī pamestu suni

14. jūnijā saņemta informācija, ka vienā no dzīvokļiem Ogrē, Skolas ielā, no ārpuses atstāta atslēga, bet no dzīvokļa dzirdama suņa riešana. Radās aizdomas, ka dzīvnieks varētu būt atstāts bez uzraudzības. Klauvējot pie durvīm, neviens neatbildēja, taču dzīvoklī sāka riet suns. Caur logiem, nekas aizdomīgs netika pamanīts. Dzīvokļa kāpņutelpā sastapti kaimiņu dzīvokļu iedzīvotāji, kuri skaidroja, ka minētajā dzīvoklī mīt ap 60 gadu vecs vīrietis, kurš mājās neesot bijis aptuveni 24 stundas (par to liecinot durvīs atstātā atslēga), kā arī to, ka minētajā dzīvoklī visu laiku rej un smilkst suns, taču likumsargu ierašanās brīdī suns rēja tikai tad, kad tika klauvēts pa dzīvokļa durvīm. Neviens no kaimiņiem nepazina dzīvoklī mītošo personu un nevarēja norādīt minētā dzīvokļa saimnieka kontaktinformāciju. Izvērtējot visus apstākļus, policija secināja, ka tobrīd nav pietiekama pamata uzskatīt, ka dzīvnieks būtu atstāts bez aprūpes vai būtu apdraudēts. 

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