Ko darīt ar mirušiem dzīvniekiem ogresnovads.lv

Suņi, kaķi un citi mājas mīluļi daudziem ir kā ģimenes locekļi. Taču to dzīves ilgums ir salīdzinoši īss, un skumju brīdī četrkājainā mīluļa saimniekam papildu raizes var radīt arī neziņa par to, kā rīkoties, konstatējot mājdzīvnieka nāvi, un kā to likumīgi apbedīt.