Matricas sadaļā "Vispārīgās darbības - iedzīvotājiem (pēc atrašanās vietas)", skaidrots, ka, esot dzīves vietā, iedzīvotāji aicināti tajā zināt drošās zonas. Būtu nepieciešams instalēt "112 Latvija" lietotni, kā arī izstrādāt rīcības plānu saziņai ar ģimenes locekļiem.
Krīzes vadības centrs aicina arī preventīvi sagatavot 72 stundu somu un izrunāt rīcību apdraudējuma gadījumos ar ģimenes locekļiem.
Gadījumos, ja ir izsludināts dzeltenā līmeņa brīdinājums, esot dzīves vietā, iedzīvotājiem vajadzētu apzināt ģimenes locekļu atrašanās vietas, kā arī nodrošināt pilngadīgās personas klātbūtni nepilngadīgajām personām. Šādos gadījumos būtu jāseko līdzi "112 Latvija" lietotnes paziņojumiem un sabiedriskajiem medijiem.
Ja, esot dzīves vietā, tiek izsludināts oranžā līmeņa brīdinājums, iedzīvotājiem būtu nepieciešams uzturēties iekštelpās, aizverot logus un durvis. Iespēju robežās vajadzētu ievērot "divu sienu principu" un uzturēties pagrabā, koridorā, vannasistabā vai zemākajā stāvā.
Arī šādos gadījumos jāseko līdzi "112 Latvija" lietotnes paziņojumiem un sabiedriskajiem medijiem. Krīzes vadības centrs arī skaidro, ka vecāku ierašanās izglītības iestādēs apdraudējuma laikā rada papildus drošības riskus. Par bērnu drošību izglītības iestādēs ir atbildīgs izglītības iestādes vadītājs.
Ja tuvumā noticis incidents, iedzīvotāji aicināti tam netuvoties un ziņot 112.
Savukārt būšanai automašīnā vai ceļā, preventīvi ieteikts apzināt alternatīvos drošos ceļus un patvēruma vietas ikdienas maršrutā. Dzeltenā līmeņa brīdinājuma gadījumā, esot ceļā un automašīnā, jāplāno maršruts, jāapzina ģimenes locekļu atrašanās vietas un jāpalīdz līdzcilvēkiem. Tāpat iedzīvotāji, arī esot ceļā, aicināti sekot līdz "112 Latvija" lietotnes paziņojumiem.
Gadījumos, ja oranžā līmeņa brīdinājums tiek izsludināts tad, kad persona atrodas ceļā, tad būtu nepieciešams doties līdz tuvākajai vietai, kur var patverties, piemēram, ēkās vai mežā. Iedzīvotāji aicināti palikt uz vietas līdz trauksmes atcelšanai.
Auto šādos gadījumos būtu nepieciešams apturēt tā, lai netraucē avārijas dienestiem.
Līdzīgi kā citos gadījumos, iedzīvotāji arī oranžā brīdinājuma izsludināšanas laikā aicināti sekot "112 Latvija" lietotnes paziņojumiem un sabiedriskajiem medijiem. Savukārt, ja tuvumā noticis incidents, nevajadzētu tam tuvoties un būtu jāzvana 112.
Lai droši varētu apmeklēt veikalus un iestādes, iedzīvotāji aicināti zināt drošās zonas un evakuācijas izejas apmeklētajās vietās. Savukārt gan dzeltenā, gan oranžā apdraudējuma līmeņa izsludināšanas gadījumā iedzīvotājiem jāseko veikala vai iestādes atbildīgās personas norādījumiem.
Esot mežā vai laukā, iedzīvotājiem vajadzētu zināt tuvākās ēkas un ciematus, kā arī plānot maršrutu.
Ja šādos apstākļos tiek izsludināts dzeltenā līmeņa drošības apdraudējums, iedzīvotāji aicināti sekot līdzi "112 Latvija" lietotnes paziņojumiem un sabiedriskajiem medijiem. Tāpat būtu nepieciešams apzināt ģimenes locekļu atrašanās vietas un informēt par savu atrašanās vietu.
Ja izsludināts oranžā līmeņa brīdinājums, kamēr persona atrodas mežā vai laukā, drošāk būtu izvairīties no klajiem laukiem un atklātām vietām, kur nav pieejams neviens dabisks vai mākslīgs aizsegs un persona ir viegli pamanāma no gaisa. Šādās situācijās vajadzētu pastiprināti novērot gaisa telpu un apkārtni, bet, vizuāli pamanot vai dzirdot aizdomīgu lidaparātu, nekavējoties ieņemt aizsegu. Ja iespējams, oranžā brīdinājuma laikā būtu jāatrod kāda ēka vai būve, kur patverties.
Kā vēstīts, ņemot vērā incidentus ar bezpilota lidaparātu apdraudējumu austrumu pierobežas teritorijā, ir izstrādātas rīcības vadlīnijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, pamatpakalpojumu sniedzējiem, juridiskajām personām, citām institūcijām un sabiedrībai.
Vienlaikus Krīzes vadības cents aicina iedzīvotājus iepazīties ar rīcības matricu, kurā pieejama pamatinformācija par sagaidāmo valsts pārvaldes, pašvaldības un nozaru institūciju rīcību, kā arī nozaru izstrādātie rīcības ieteikumi iedzīvotājiem dažādās situācijās.
Rīcības vadlīnijas un rīcības matrica atrodama šajā vietnē.