Ceturtdiena, 03.09.2026 13:49
Bella, Berta
Ceturtdiena, 03.09.2026 13:49
Bella, Berta
Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 09:17

Konstatēts datu drošības incidents PTAC sistēmā: kādu informāciju nelabvēļiem izdevies iegūt?

Leta/OgreNet
Konstatēts datu drošības incidents PTAC sistēmā: kādu informāciju nelabvēļiem izdevies iegūt?
Foto: Pexels.com
Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 09:17

Konstatēts datu drošības incidents PTAC sistēmā: kādu informāciju nelabvēļiem izdevies iegūt?

Leta/OgreNet

Vienā no Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārziņā esošajām informācijas sistēmām konstatēts datu drošības incidents, aģentūru. Ietekmētā informācijas sistēma ir "Attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma" (ASDIS) – C līmeņa drošības klases sistēma, kas ir informācijas sistēmas zemākais riska līmenis. Šo sistēmu PTAC izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai, un tā atbilst valstī noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām.

ASDIS ir izvietota tīkla infrastruktūrā, kurā ir uzstādīta kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" agrās brīdināšanas sensora sistēma.

Patlaban veiktā izmeklēšana liecina, ka incidenta rezultātā izgūta PTAC licencējamo subjektu, proti, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju un komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kontaktinformācija.

Izgūta 697 komersantu pārstāvju un 34 PTAC amatpersonu kontaktinformācija - vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama citos publiskos reģistros, piemēram, Atvērto datu portālā. Incidenta rezultātā nav apdraudēti uzraudzības dati, ko komersanti iesnieguši PTAC.

Patlaban incidenta skartā sistēma ir slēgta. Par sistēmas nepieejamību PTAC informējis arī visus sistēmas lietotājus.

PTAC norāda, ka nestabilajā ģeopolitiskajā situācijā ir būtiski pastiprināt jebkuru tehnoloģisko resursu drošību, tam atrodot nepieciešamos finanšu līdzekļus, uz ko iepriekš Ministru kabineta rīcības sēdē par kiberdrošības jautājumiem ir norādījusi Ekonomikas ministrija.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.