Konstatēts datu drošības incidents PTAC sistēmā: kādu informāciju nelabvēļiem izdevies iegūt?

ASDIS ir izvietota tīkla infrastruktūrā, kurā ir uzstādīta kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" agrās brīdināšanas sensora sistēma.
Patlaban veiktā izmeklēšana liecina, ka incidenta rezultātā izgūta PTAC licencējamo subjektu, proti, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju un komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kontaktinformācija.
Izgūta 697 komersantu pārstāvju un 34 PTAC amatpersonu kontaktinformācija - vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama citos publiskos reģistros, piemēram, Atvērto datu portālā. Incidenta rezultātā nav apdraudēti uzraudzības dati, ko komersanti iesnieguši PTAC.
Patlaban incidenta skartā sistēma ir slēgta. Par sistēmas nepieejamību PTAC informējis arī visus sistēmas lietotājus.
PTAC norāda, ka nestabilajā ģeopolitiskajā situācijā ir būtiski pastiprināt jebkuru tehnoloģisko resursu drošību, tam atrodot nepieciešamos finanšu līdzekļus, uz ko iepriekš Ministru kabineta rīcības sēdē par kiberdrošības jautājumiem ir norādījusi Ekonomikas ministrija.