Sestdiena, 08.11.2025 16:44
Agra, Aleksandra
Sestdiena, 08.11.2025 16:44
Agra, Aleksandra
Sestdiena, 8. novembris, 2025 15:39

Konstatēts vandālisma gadījums Neatkarības laukumā – persona tiks atrasta un saukta pie atbildības

ogresnovads.lv
Konstatēts vandālisma gadījums Neatkarības laukumā – persona tiks atrasta un saukta pie atbildības
Foto: ekrānuzņēmums no videonovērošanas sistēmas
Sestdiena, 8. novembris, 2025 15:39

Konstatēts vandālisma gadījums Neatkarības laukumā – persona tiks atrasta un saukta pie atbildības

ogresnovads.lv

Šonakt Ogrē, Neatkarības laukumā, konstatēts vandālisma gadījums – pagaidām nenoskaidrota persona naktī patvaļīgi apzīmējusi bruģi. Notikums ir fiksēts Ogres novada pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmā, un minētā persona tiek meklēta.

Ogres novada pašvaldības policija vērš uzmanību, ka pilsētas videonovērošanas sistēma darbojas pastāvīgi un katrs pārkāpums tiek fiksēts.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?