Ogres novada pašvaldības policija vērš uzmanību, ka pilsētas videonovērošanas sistēma darbojas pastāvīgi un katrs pārkāpums tiek fiksēts.
Sestdiena, 8. novembris, 2025 15:39
Konstatēts vandālisma gadījums Neatkarības laukumā – persona tiks atrasta un saukta pie atbildības
Šonakt Ogrē, Neatkarības laukumā, konstatēts vandālisma gadījums – pagaidām nenoskaidrota persona naktī patvaļīgi apzīmējusi bruģi. Notikums ir fiksēts Ogres novada pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmā, un minētā persona tiek meklēta.