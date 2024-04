Kopš 2. maija darbu Ogres rajona slimnīcā uzsākusi ambulatorā vecmāte

Vecmāte Agneta Jansone, kura iepriekš pieredzi guvusi, deviņus gadus strādājot Rīgas Dzemdību namā, darbu SIA "Ogres rajona slimnīca" uzsākusi kopš 2. maija un pacientes pieņems katru darba dienu.



Svarīga ir individuāla pieeja



Agneta beigusi Rīgas Stradiņa universitāti, kur ieguvusi bakalaura vecmāšu izglītību, Stradiņos pabeigusi arī kursus kā zīdīšanas speciāliste. Jauno ģimeņu skolā vadījusi lekcijas gan par dzemdību procesu, gan par hendlingu. Kā vecmāte viņa lielākoties ambulatori novēro grūtnieces, līdzīgi, kā to dara ginekologi – dzemdību speciālisti. Agneta plāno, ka, strādājot Ogres slimnīcā, kur katrai grūtniecei ir individuāla pieeja un nav tā sauktā konveijera principa, kāds nereti ir lielajās slimnīcās, viņa varētu piedalīties arī uzskaitē esošo topošo māmiņu dzemdībās, ja māmiņas to vēlēsies.



Saņēmusi piedāvājumu strādāt Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā, kādu brīdi to apdomājusi un piekritusi.



"Ogre tomēr man ir tuvāka un mīļāka nekā Rīga. Turklāt pašai ir trīs bērniņi, un arī ceļš no Lēdmanes, kur šobrīd dzīvojam, līdz Ogrei ir krietni īsāks nekā līdz galvaspilsētai. Ogres novads pēdējos gados ir uzplaucis. Prieks gan pašai šeit dzīvot, gan aicināt viesus. Jaunajām ģimenēm Ogre ir ļoti pievilcīga vieta, un līdz ar to te dzimst arī daudz bērniņu. Ogres slimnīca pērn bija teju vai vienīgā, kur bija dzemdību skaita kāpums, kad citviet kritums. Tas arī par kaut ko liecina," saka Agneta un turpina: "Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļai ir ļoti jauka vadītāja daktere Inese Upeniece, sirsnīgas kolēģes. Uz darbu braucu ar smaidu sejā un zinu, ka mani šeit pieņem. Te varu strādāt ar katru dzemdētāju individuāli, un tam ir liela nozīme. Arī pacientei ir svarīgi saņemt nedalītu uzmanību, jo viņai grūtniecība ir īpašs notikums un varbūt vienīgā dzīvē. Es pati esmu dzimusi Ogres slimnīcā, maniem draugiem te dzimuši bērniņi, un viņi visi bijuši apmierināti," saka Agneta, piebilstot, ka pacientes ļoti uzticas un, tiekoties deviņu mēnešu garumā, vecmāte kļūst teju par ģimenes locekli.



Profilaktiskās apskates ir ļoti nozīmīgas



Jautāta, kāpēc nolēma studēt medicīnu, Agneta teic, ka šo lēmumu pieņēmusi jau ļoti sen. Ogres slimnīcas Ķirurģijas nodaļā joprojām strādā māsiņa Indra Krūmiņa. Viņa strādājusi arī kā māsiņa Lielvārdes vidusskolā, kur Agneta mācījās. Skolēni divus gadus pēc kārtas piedalījās Pirmās palīdzības sacensībās, kas notika Jumpravā.



Iespējams, tieši šī pieredze likusi izvēlēties par labu medicīnai, jo Agnetas ģimenē mediķu nav. Sākotnēji viņa vēlējusies kļūt pediatre, taču togad bijis liels konkurss, un sākusi apgūt vecmāšu zinības. Paralēli kā brīvprātīgā piedalījusies dzemdībās, tostarp pie savas vecmātes. Tas viss tik ļoti aizrāvis, ka viņa sevi vairs neredz citā profesijā. Ieguvusi bakalaura 2. līmeņa augstāko izglītību, uzsāka studijas maģistrantūrā, bet šobrīd tās nedaudz ir atliktas. Tiesa gan, mediķiem, tostarp vecmātēm, nemitīgi ir jāmācās un jāpilnveido savas zināšanas, ko Agneta labprāt arī dara.



«Grūtnieces, ja tā var teikt, paliek aizvien sarežģītākas. Šķiet, kas gan var kaitēt jaunai meitenei, bet grūtniecības laikā uzpeld visādas lietas, kas varbūt bijušas bērnībā. Tas viss jāsaprot, jāzina, kur ir fizioloģija, kur patoloģija. Tāpēc ļoti svarīgas ir grūtnieču profilaktiskās apskates un novērošana. Lai bērniņš piedzimtu vesels, jānāk un jāpārbaudās. Protams, ir bijuši gadījumi, kad sieviete iestājas uzskaitē tikai 40. nedēļā, jo dzīvo dziļos laukos un ir bijis jāaprūpē uz gultas gulošie vecāki, bet tie ir ārkārtas gadījumi. Mūsdienās attīstās dažādas tehnoloģijas, skrīningi, kas pavisam ātri ļauj konstatēt iespējamās patoloģijas, un vecāki laikus var izlemt, ko darīt tālāk.



Pēdējā laikā ļoti bieži grūtniecēm konstatējam gestācijas diabētu. Tas viss atsaucas uz grūtniecību, dzemdībām. Tāpēc, kā jau iepriekš minēju, ir jānāk pie ārstiem. Ja māmiņa būs vesela, arī bērniņš tāds būs. Tā dēļ mēs arī strādājam,» saka vecmāte.



Pirmā vizīte ir aptuveni stundu, kad tiek ievākta anamnēze, – vecmātei jāzina viss grūtnieces dzīves cikls – alerģijas, slimības, vai ir bijušas operācijas. Ja paciente vēlas, tiek paņemtas arī ginekoloģiskās uztriepes, onkocitoloģija, kā arī topošo māmiņu nosver, izmēra, paklausās sirsniņu. "Skatāmies, kā aug dzemde, izrunājam, vai jūt bērniņa kustības, kā pati māmiņa jūtas. Katrai sievietei pielāgojos individuāli, varbūt nepieciešams paņemt vēl analīzes, nosūtīt pie kāda cita speciālista."



Lai vieglas dzemdības!



"Profilaktiskās apskates nepieciešamas vismaz reizi mēnesī. Valsts apmaksā divas ultrasonogrāfijas pirmajā un otrajā trimestrī, bet es teiktu, ka nepieciešama arī trešā, varbūt pat ceturtā un piektā. Ja ir kādas problēmas, izsniedzam nosūtījumu, un arī šīs ultrasonogrāfijas apmaksā valsts. Ja tuvojas dzemdības un māmiņa jūtas sliktāk, ja kaut kas pašai nepatīk, tad atnāk biežāk, paklausāmies tonīšus," stāsta Agneta, kura ir arī strādājusi Rīgas Dzemdību nama Perinatālajā diagnostikas centrā un izprot izmeklējuma rezultātus.



Ambulatorā vecmāte ir primārās veselības aprūpes speciāliste, tāpēc, nākot uz pieņemšanu, ģimenes ārsta norīkojums nav nepieciešams. Ja ir, var paņemt līdzi iepriekš veikto analīžu rezultātus un, protams, personu apliecinošus dokumentus. Vecmāte pārrunās visus ar grūtniecību saistītos jautājumus, un topošā māmiņa tiks norīkota uz nepieciešamajām analīzēm un izmeklējumiem.



"Lielākā kļūda, ko grūtnieces mēdz pieļaut, ir tā, ka viņas baidās pajautāt. Savām pacientēm dodu arī sava tālruņa numuru, lai man jebkurā brīdī var uzdot jautājumu, piemēram, vai drīkst iet pirtī. Grūtniecēm saku, ka nav muļķīgu jautājumu. Labāk ir desmit reizes pajautāt un saprast, nekā pieļaut kādu kļūdu. Katrai māmiņai septiņdesmit dienu pēc dzemdībām pienākas valsts apmaksāta konsultācija. Arī pēcdzemdību periods ir ļoti svarīgs. Tas ir laiks, kad sievietei jātiek galā ne vien ar sevi, bet arī jaundzimušo. Jau nodaļā un arī konsultācijās māmiņām stāstu arī par krūts zīdīšanu. Svarīgi, lai bērniņš būtu paēdis. Ja nepieciešams, pārrunājam arī kontracepcijas jautājumus. Man prieks, ka Ogres slimnīcā strādā ļoti zinoša vecmāte Ilze Ansule, kura par pēcdzemdību periodu pasniedza lekcijas Rīgas Dzemdību namā. Sekoju līdzi visiem jaunumiem. Man patīk darbs ar cilvēkiem, saprast, kā viņam var palīdzēt," saka Agneta Jansone.



Jautāju, ko gribētu novēlēt topošajām māmiņām, viņa teic, ka svarīgi ir nesatraukties un izbaudīt grūtniecības laiku, nesteigties strādāt, veselīgi ēst un, protams, lai ir vieglas dzemdības!

Uzziņai

Pierakstīties uz pieņemšanu pie ambulatorās vecmātes Agnetas Jansones var, zvanot Ogres slimnīcas Ambulatorās nodaļas reģistratūrai pa tālruni: 20390088, kā arī elektroniski – www.ogresslimnica.lv.