Ceturtdiena, 09.10.2025 20:54
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:54
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 3. jūlijs, 2021 07:14

Kopš oficiālās peldsezonas atklāšanas VUGD no ūdenstilpēm izcēlis 26 bojāgājušus cilvēkus

LSM/Ogrenet.lv
Kopš oficiālās peldsezonas atklāšanas VUGD no ūdenstilpēm izcēlis 26 bojāgājušus cilvēkus
Sestdiena, 3. jūlijs, 2021 07:14

Kopš oficiālās peldsezonas atklāšanas VUGD no ūdenstilpēm izcēlis 26 bojāgājušus cilvēkus

LSM/Ogrenet.lv

1.jūlijā Ogres novadā no upes tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem, ziņo Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece Agrita Vītola.

Kopš oficiālās peldsezonas atklāšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no ūdenstilpēm izcēlis 26 bojāgājušus cilvēkus. Plašāk - sarunā ar VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieci Agritu Vītolu un biedrības "Peldēt droši" dibinātāju Zani Gemzi šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?