Kopš oficiālās peldsezonas atklāšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no ūdenstilpēm izcēlis 26 bojāgājušus cilvēkus. Plašāk - sarunā ar VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieci Agritu Vītolu un biedrības "Peldēt droši" dibinātāju Zani Gemzi šeit:
Sestdiena, 3. jūlijs, 2021 07:14
Kopš oficiālās peldsezonas atklāšanas VUGD no ūdenstilpēm izcēlis 26 bojāgājušus cilvēkus
1.jūlijā Ogres novadā no upes tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem, ziņo Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece Agrita Vītola.