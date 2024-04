Kovids mostas

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Sabiedrisko attiecību departamenta pārstāvji informē, ka jaunais Covid-19 omikrona paveids Eris jau kopš vasaras izplatās arī citviet pasaulē, īpaši Ķīnā un ASV.



Latvijā notekūdeņu monitoringu jau divus gadus īsteno zinātnieku un ekspertu komanda no RTU, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «BIOR» un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra "BMC".



Eris pagaidām Latvijā laboratoriski vēl nav apstiprināts, bet, monitorējot notekūdeņus, vīrusa klātesamību un jaunu mutāciju izplatību iespējams konstatēt daudz ātrāk.

Notekūdeņu paraugus ievāc 16 pašvaldībās, pielāgojot paraugu ņemšanas biežumu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī. Patlaban jaunais vīrusa variants ir konstatēts Salaspilī, Jēkabpilī, Daugavpilī, Jelgavā, Talsos un Limbažos. Balstoties uz vairāk nekā divos gados iegūtajām zināšanām par vīrusa izplatības tendencēm Latvijā, ekspertu komanda lēš, ka patlaban ar Eris saslimušo skaits nav liels.



Eris Latvijā parādījies vēlāk nekā dažās citās valstīs un lēnām izplatās valsts teritorijā. Visticamāk, pēc kāda laika tas kļūs dominējošs, tāpat kā citi tā priekšteči, kas izraisīja mērenus saslimstības pacēlumus.



Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs skaidro, ka Covid-19 pacientiem Eris pagaidām nav konstatēts, jo, mainoties riskiem, plaša iedzīvotāju pārbaude vairs nav lietderīga un to lielākoties veic stacionāriem pacientiem. Tādējādi notekūdeņu monitorings šobrīd ir epidemioloģiski nozīmīgs informācijas avots, lai uzraudzītu vīrusu izplatības izmaiņas, turklāt tas ļauj laikus atklāt vīrusu mutācijas un jaunu paveidu rašanos.



Notekūdeņu monitoringa dati liecina, ka kopš augusta beigām Covid-19 izplatība Latvijā kopumā tomēr pieaug. To var skaidrot ar mācību sākšanos skolās un cilvēku atgriešanos no laukiem pēc vasaras atvaļinājuma.



Tiesa gan, satraukumam vēl nav pamata, jo arī SPKC mājaslapā par Covid-19 pēdējais ieraksts datēts 19. maijā un vēsta par seja maskas lietošanas prasību atcelšanu medicīnas iestādēs un sociālās aprūpes centros. Tomēr piesardzība nekad nevar būt lieka, jo, kā OVV noskaidroja Ogres rajona slimnīcā, aizvadītajā nedēļā jau ir fiksēti pāris saslimšanas gadījumi ar Covid-19.