Zemgales rajona tiesa Ogrē šā gada 19. martā atklātā tiesas sēdē vienošanās procesā iztiesāja krimināllietu, kurā Didzis C. (vārds mainīts) apsūdzēts par svešas mantas iegūšanu ievērojamā apmērā jeb krāpšanu, ļaunprātīgi izmantojot cietušā uzticēšanos.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka Einārs D. (vārds mainīts) 2022. gada 24. jūlijā, atsaucoties uz Didža ievietoto sludinājumu portālā par remontdarbu veikšanu, telefoniski ar viņu sazinājās un vienojās par remontdarbiem Eināra mājā, kā arī par būvmateriālu, santehnikas, loga un durvju iegādi.
Par saimniecības ēkas apmetuma darbiem cietušais apsūdzētajam samaksāja 2000 eiro. Pāris dienas vēlāk abi vienojās arī par vannasistabas un koridora remontu, un Einārs Didzim samaksāja vēl 3500 eiro. Tad Didzis rakstīja Eināram, ka atrodas celtniecības veikalā, kur iegādāsies materiālus. 2. augustā cietušais par celtniecības materiāliem Didzim samaksāja vēl 4000 eiro. Krāpnieks piedāvāja iegādāties arī santehniku – dušu, vannu, tualetes podu un boileri. 4. augustā Einārs papildus pārskaitīja Didža norādītajā kontā 1065 eiro. Apsūdzētais piedāvāja cietušajam nomainīt vannasistabai logu un durvis, un 2022. gada 6. augustā Einārs veiklā meistara norādītajā kontā ieskaitīja 2590 eiro. Krāpniekam izdomas, kā iegūt vēl naudu, netrūka – viņš cietušajam iegalvoja, ka plīts mūrim ir kustīgi ķieģeļi un ir nepieciešami naudas līdzekļi to remontam. Einārs šim mērķim apsūdzētā norādītajā kontā ieskaitīja vēl 1000 eiro....
Laikam jau lieki piebilst, ka apsolītā santehnika, vannasistabas logs un durvis netika iegādātas, kā arī remontdarbi netika pabeigti, un 2022. gada 11. oktobrī Einārs atteicās no Didža pakalpojumiem, vienojoties, ka nauda tiks atdota pa daļām.
Tiesā konstatēts, ka Didzis, apzinoties, ka Eināra naudas līdzekļi pilnībā netiks izmantoti ēkas remontdarbu veikšanai un santehnikas iegādei, ar viltu ieguva cietušā uzticību, pārliecinot, ka remontdarbi īpašumā tiks veikti.
Turklāt apsūdzētais uzdevās par citu personu un ar cietušā iedotajiem naudas līdzekļiem rīkojās pēc saviem ieskatiem, kā jau minēts, īpašumā remontdarbus neveica un neiegādājās ne celtniecības materiālus, ne santehniku, vannasistabas logu un durvis. Tādējādi Didzis apzināti maldināja Eināru, ļaunprātīgi izmantojot viņa uzticēšanos, un ar viltu kopumā izkrāpa no cietušā 14 155 eiro.
Tiesa nolēma atzīt Didzi par vainīgu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un apstiprināt starp prokurori un apsūdzēto šā gada 19. martā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu, un sodīt Didzi ar brīvības atņemšanu uz astoņiem mēnešiem.
Tiesa nolēma arī piedzīt no apsūdzētā valsts labā procesuālos izdevumus 42,35 eiro apmērā par zvērināta advokāta sniegto palīdzību. Saīsinātais spriedums ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.