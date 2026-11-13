Piektdiena, 13.11.2026 22:59
Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs
Piektdiena, 13.11.2026 22:59
Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs
Piektdiena, 13. novembris, 2026 19:43

Krievija sarunās par kara izbeigšanu Ukrainā pieprasījusi vienas valsts izstāšanos no NATO

Leta
Krievija sarunās par kara izbeigšanu Ukrainā pieprasījusi vienas valsts izstāšanos no NATO
Foto: pexels.com
Piektdiena, 13. novembris, 2026 19:43

Krievija sarunās par kara izbeigšanu Ukrainā pieprasījusi vienas valsts izstāšanos no NATO

Leta

Krievija sarunās par kara izbeigšanu pret Ukrainu pieprasījusi, lai Somija izstātos no NATO, piektdien ziņo vācu laikraksts "Bild".


Krievijas pārstāvji izvirzījuši šo nosacījumu neoficiālās sarunās, taču oficiāli Maskava to noliedz, ziņo "Bild".

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs žurnālistiem paziņoja, ka neko par to nezina un ka par to noteikti netika runāts.

Somijas aizsardzības ministrs Anti Hekenens uzskata, ka Krievijas prasība samazināt NATO klātbūtni valstīs, kas robežojas ar Krieviju, ir ASV un Eiropas apņēmības pārbaude. "Krievija vēlas, lai Eiropas NATO dalībvalstis Krievijas interesēs ierobežotu savas operācijas, un šādi jautājumi nav apspriežami," uzsvēra ministrs.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.