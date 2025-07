Kriminālvajāšana par puisēnu sniegā

Policija paziņojumā vēlreiz atgādina traģisko notikumu gaitu. 1. februārī ap plkst. 13.30 konstatēts, ka Rēzeknes novada Lendžu pagastā no mājas ir izgājis un bezvēsts pazudis 2023. gadā dzimis zēns. Policija informāciju par šo notikumu saņēma ap plkst. 15. Nekavējoties amatpersonas sāka meklēšanas pasākumus, piesaistot plašus spēkus, tostarp kolēģus no citām struktūrvienībām ar vairākiem droniem un kinologu ar dienesta suni. Tās pašas dienas vakarā, plkst. 21.22, Lendžu pagastā, apmēram 200 metru no dzelzceļa stacijas pieturas «Taudejāņi», zēns tika atrasts bez dzīvības pazīmēm. Par spīti ilgstoši veiktiem reanimācijas pasākumiem, bērna dzīvību glābt vairs nevarēja. Ekspertīzēs mirušā bērna organismā konstatēta alkohola klātbūtne. Notikuma vietā likumsargi aizturēja divas personas – 1985. gadā un 1964. gadā dzimušas sievietes. Zēna māti un vecomāti, kas bija mājās zēna pazušanas brīdī. Bērnu tēvs nelaimes brīdī nebija Latvijā.

3. februārī policija vērsās tiesā ar ierosinājumu piemērot apcietinājumu vienai aizdomās turētajai personai. Tiesa neapmierināja ierosinājumu un piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli – policijas uzraudzību. Jūnijā kriminālprocesā tika izdalīts atsevišķs kriminālprocess pret 1964. gadā dzimušo sievieti, proti, par pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu. Policija ir pabeigusi izmeklēšanu abos kriminālprocesos un nodevusi lietas prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai. Policija ir ierosinājusi prokuratūru saukt 1985. gadā dzimušo sievieti pie kriminālatbildības pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības un cietsirdību pret nepilngadīgo.