Valsts policija kriminālvajāšanai prokuratūrā nodevusi lietu par bruņotu laupīšanu Rembatē,informēja policija.

3.janvāra naktī Ogres novadā, Rembatē, tika izdarīta bruņota laupīšana. Kādā lauku viensētā bija ieradies vīrietis un mājas saimniekam sākotnēji piedāvājis uzpirkt dažāda veida senlietas, taču, saņemot atteikumu, bija devies prom.

Vēlāk, ap pusnakti, šis vīrietis jau kopā ar vēl diviem vīriešiem bija ieradies atkārtoti, un, izsitot loga rūti, trijotne iekļuvusi mājoklī. Pēcāk vīrieši piedraudējuši mājas saimniekam ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu, kā arī nodarījuši viņam miesas bojājumus un nolaupījuši dažādus priekšmetus, tostarp senlietas, televizoru, gleznas un citus priekšmetus.

Veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, policija noskaidroja iespējamās vainīgās personas, kuras saistītas ar izdarīto noziegumu.

5.janvārī Valmieras novadā policija aizturēja 1998. un 2002.gadā dzimušus vīriešus, savukārt 6.janvārī Rīgā, Bolderājas mikrorajonā, aizturēta trešā noziedzīgā nodarījumā iesaistītā persona - 1962.gadā dzimis vīrietis.

Nekavējoties, veicot sankcionētas kratīšanas neatliekamības kārtībā aizturēto personu dzīvesvietās, tika atrastas un izņemtas nolaupītās mantas, kā arī pie viena no aizturētajiem personas kratīšanas laikā atrastas narkotiskās vielas.

Tālākā pirmstiesas izmeklēšanā gaitā likumsargi noskaidroja arī pārējo nolaupīto mantu atrašanās un realizācijas vietas. Nolaupītās mantas atgūtas un atdotas īpašniekam.

Aizturētie 1962., 1998. un 2002.gadā dzimušie vīrieši jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziegumiem.

