2018.gada vasarā Lielvārdes novadā kādā privātā teritorijā policija uz aizdomu pamata par minētā nozieguma izdarīšanu aizturēja deviņu personas, proti, septiņus Latvijas pilsoņus - 1971., 1982., 1960., 1988., 2001., 1971. un 2001.gadā dzimušus vīriešus, kā arī 1982.gadā dzimušu Ukrainas pilsoni un 1958.gadā dzimušu vīrieti ar divu valstu dubultpilsonību - Rumānijas un Moldovas.
2018.gada septembrī sāktajā kriminālprocesā par aizdomās turētajiem atzīts arī 1968.gadā dzimis Krievijas pilsonis un 1970.gadā dzimusi Latvijas pilsone.
Ražotne atradās divos savstarpēji savienotos metāla angāros. Veicot kratīšanu atklātajā ražotnē kopumā tika izņemts - cigarešu ražošanas līnija, cigarešu iepakošanas līnija, 13 651 100 cigarešu, aptuveni deviņas tonnas sasmalcinātas tabakas, cigarešu izgatavošanas sastāvdaļas, iepakojamais materiāls, kā arī aptuveni divas tonnas ģeneratora darbināšanai paredzēta dīzeļdegviela.
Ražotnē tika ražotas tādas cigarešu markas kā "L&M", "Mark1", "M1", "Level", "Prince", "Regal" un "Richmond".
Tāpat šogad aprīlī policijā sākts kriminālprocess, kas izdalīts no iepriekš minētās krimināllietas. Šī lieta saistīta ar to, ka 2018.gada vasarā 1973.gadā dzimis Ukrainas pilsonis Lielvārdes novadā minētajā privātajā teritorijā nelikumīgi uzglabāja tabakas izstrādājumus, tabakas atkritumus un smēķējamo tabaku lielos apmēros, par ko nebija samaksāts akcīzes nodoklis.
Šī gada martā vīrietis kriminālprocesā atzīts par aizdomās turēto.