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Sestdiena, 19. septembris, 2026 11:58

Kublā drīkst, bet bez mūzikas! Policija saņem izsaukumu uz kādu privātmāju Ogrē

OgreNet/OVV
Kublā drīkst, bet bez mūzikas! Policija saņem izsaukumu uz kādu privātmāju Ogrē
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Sestdiena, 19. septembris, 2026 11:58

Kublā drīkst, bet bez mūzikas! Policija saņem izsaukumu uz kādu privātmāju Ogrē

OgreNet/OVV

12. septembrī pirms diviem naktī policijā saņemta informācija par skaļu mūziku no privātmājas Ogrē, kas traucē apkārtējo iedzīvotāju naktsmieru. Apsekojot apkārtni, policisti noskaidroja, ka mūzika skan no kāda privātīpašuma Lībiešu ielā.

Īpašuma teritorijā kublā atradās divas personas, kurām līdzās no telefona skanēja mūzika. Likumsargi klauvēja un zvanīja pie īpašuma vārtiem, taču neviens pie viņiem neiznāca. Tad, izmantojot dienesta automašīnas skaļruni, policisti paskaidroja savas ierašanās iemeslu. Arī pēc tam neviens pie policistiem nepienāca, toties skaļā mūzika tika izslēgta un pārkāpums novērsts.

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