Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijā reģistrēti šogad pirmie kūlas ugunsgrēki, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka par šādu rīcību tiek piemēroti sodi.

Pirmie kūlas ugunsgrēki parasti ir platības ziņā nelieli, bet, iestājoties siltākam un sausākam laikam, pērnās zāles degšanas apjomi palielinās, atzīmē VUGD. VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta uz sodāma rīcība!

"Sabiedrībā ir izplatīti vairāki mīti par kūlas dedzināšanu, piemēram, ka, dedzinot pērno zāli, zeme paliek auglīgāka un kūlas dedzināšana ir senlatviešu tradīcija, vai arī, ka tādejādi iespējams sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas, un tas ir veids kā cīnīties ar ērcēm. VUGD norāda, ka visi pastāvošie mīti par kūlas dedzināšanas lietderīgumu ir tikai mīti, kuri neatbilst patiesībai," uzsvērts dienesta paziņojumā.

