Trešdiena, 1. oktobris, 2025 16:20

Kungam izkrāpj 91 000 eiro! Policija brīdina par vēl vienu krāpnieku shēmu

Kungam izkrāpj 91 000 eiro! Policija brīdina par vēl vienu krāpnieku shēmu
Foto: Valsts policija
Pēdējā mēneša laikā Valsts policijā reģistrēti vairāki krāpšanas gadījumi, kad iedzīvotāji saņēmuši zvanus it kā komunālo pakalpojumu sniedzēju vārdā, piemēram, no «Latvenergo», «Elektrum», «Sadales tīkla» u.c.

Zvanītāji informē par nepieciešamību nomainīt skaitītājus, iztaujā par dzīvesvietu, personīgajiem datiem, tostarp prasa pases datus. Drīz pēc tam iedzīvotājs saņem otru zvanu – šoreiz it kā no policijas vai bankas darbinieka. Sarunas laikā tiek apgalvots, ka iepriekšējais zvans bijis no krāpniekiem un, lai pasargātu savus naudas līdzekļus, tie jānodod kurjeram, kurš atbrauks pakaļ. Nereti tiek vaicāts, vai mājās glabājas skaidra nauda, paziņots, ka tā esot jādeklarē, vai pat piedraudēts ar kratīšanu, ja persona nesadarbosies. Kad upuris piekrīt nodot naudu «drošībā», ierodas kurjers, paņem skaidro naudu un bankas kartes ar visiem piekļuves datiem un dodas prom. Tieši šādā veidā kāds 1944. gadā dzimis vīrietis zaudēja ievērojamu naudas summu – 91 000 eiro.

Šis krāpšanas veids īpaši aktivizējās augusta otrajā pusē, kad tika reģistrēti 102 gadījumi. No tiem 21 personai kopumā izkrāpti 76 480 eiro. Savukārt līdz 21. septembrim policija reģistrējusi kopumā jau 393 šādus notikumus, kuros cietušas 102 personas, kopējie zaudējumi – 466 975 eiro.

Valsts policija atgādina: policisti un citu valsts iestāžu darbinieki nekad nezvana, lai iegūtu skaidru naudu, bankas kartes vai kontu datus! Šādas sarunas nekavējoties jāpārtrauc. Ja rodas šaubas, vai zvana konkrētās iestādes darbinieks, jāpiezvana uz oficiālajā mājaslapā norādīto tālruņa numuru un jāpārliecinās.

